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稱戰爭沒贏家 普亭不希望與歐洲開戰但「已經準備好了」

編譯中心／綜合30日電
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普亭表示，俄國不希望與歐洲發生戰爭，但已做好準備。（歐新社）
普亭表示，俄國不希望與歐洲發生戰爭，但已做好準備。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

普亭表示俄羅斯不願與歐洲開戰，但已做好準備，並呼籲透過歐盟或雙邊管道恢復對話；同時他警告局勢惡化將沒有贏家。

俄羅斯總統普亭29日表示，俄國不希望與歐洲發生戰爭，但已做好準備，若歐洲國家執意開戰，俄方將予以應對。他警告，一旦衝突失控，戰爭將不會有任何贏家。普亭同時向歐洲釋出對話訊號，表示願意透過歐盟或雙邊管道恢復關係，但強調西方至今未能達成讓俄羅斯遭受「戰略性失敗」的目標。

綜合外媒報導，普亭29日在俄羅斯與非洲峰會後的記者會上表示，儘管西方國家持續軍援烏克蘭並對俄羅斯實施制裁，莫斯科仍歡迎與歐洲展開建設性對話。

普亭指出，歐洲並非所有領袖都希望俄羅斯遭受戰略性失敗，部分國家仍主張透過外交途徑改善關係。他表示，俄方支持任何有助恢復俄歐全面關係的措施，無論是透過歐盟架構，或與個別歐洲國家進行雙邊接觸。

對於歐洲部分國家提出2030年前做好對俄戰爭準備的主張，普亭回應：「我們已經準備好了，但我們不想與歐洲開戰。如果他們當中有人想，那就讓他們做好準備。」

他強調，西方國家至今未能實現讓俄羅斯遭受戰略性失敗的目標，恐怕到2030年也無法達成。他並警告，若局勢持續惡化，最終將沒有任何贏家，各方都不應忘記這一點。

波羅的海緊張局勢也是普亭談話重點。愛沙尼亞外交部長察赫納先前警告，若俄羅斯持續威脅歐洲，北約可迅速集結兵力封鎖波羅的海，衝擊俄國重要石油出口航道。

普亭對此表示，俄羅斯不希望波羅的海出現類似波斯灣荷莫茲海峽的危機，也不願看到航運遭到阻礙，但莫斯科已準備好應對任何挑戰。

在俄歐關係持續緊繃之際，芬蘭總統史塔布與挪威首相斯托爾27日曾與普亭通話，討論俄烏戰爭及歐洲安全問題。兩人強調，結束戰爭需要直接對話，但相關接觸也引發部分北歐盟國對協調不足的批評。

另一方面，華爾街日報29日引述知情人士報導，在美國總統川普連續數周施壓下，烏克蘭軍方自上周起暫停攻擊俄羅斯煉油廠，預計至少持續至美國11月3日期中選舉後。

報導指出，烏克蘭國防部長赫馬拉向總統澤倫斯基報告，考量當前外交情勢敏感，軍方認為暫緩攻擊俄國煉油設施較為妥當，澤倫斯基也同意這項安排。此舉正值美方試圖推動俄烏談判之際，後續能否促成局勢降溫，仍有待觀察。

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精華 FAQ

  • 普亭表示俄羅斯不希望與歐洲開戰，但若歐洲國家執意挑起衝突，俄方已做好準備予以應對；他也提醒，一旦局勢失控，戰爭不會有任何贏家。

  • 有，普亭明確表示莫斯科歡迎建設性對話，支持透過歐盟架構或與個別歐洲國家雙邊接觸，藉此恢復俄歐全面關係。

  • 文章還提到波羅的海安全緊張升高，以及芬蘭、挪威與普亭通話討論歐洲安全；同時華爾街日報指出，在美方施壓下，烏克蘭暫停攻擊俄羅斯煉油廠。

普亭 俄羅斯 歐盟

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