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普亭顧問：俄美烏三方會談有「決定性意義」

新華社莫斯科10月30日電
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俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫(右)。（歐新社）
俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫(右)。（歐新社）

據俄新社30日報導，俄羅斯總統普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）當天表示，俄方計劃在美國斡旋下，與烏克蘭方面在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行三方會談，會談對解決烏克蘭問題具有「決定性意義」。   

鄂夏柯夫在接受全俄國家電視廣播公司節目主持人扎魯賓採訪時說，對這些年來發生的一切以及未來，俄美烏三方會談具有「決定性意義」。此前，俄總統普亭在與美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）會晤時已確認，俄羅斯準備恢復三方會談。   

談及歐洲國家代表可能赴阿布達比，鄂夏柯夫表示，即使相關代表到場並與烏克蘭或美國方面溝通，也不能被視為參加會談。俄總統新聞秘書佩斯科夫30日也表示，在談判某一階段讓歐洲方面參與可能是「有必要的」，但目前關於這一點尚未有實質討論。

鄂夏柯夫還說，美國總統川普在要求烏軍停止襲擊俄羅斯煉油廠問題上態度堅定，但烏方未聽從。談及前景，他表示，各方都希望並致力於結束衝突，俄方支持美方關於恢復談判的態度。   

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