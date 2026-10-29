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普亭放話：歐洲想打仗就做好準備 最後將沒有贏家

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯總統普亭29日在莫斯科出席俄非峰會全體會議後舉行記者會。(美聯社)
俄羅斯總統普亭29日在莫斯科出席俄非峰會全體會議後舉行記者會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

普亭在克里姆林宮表示歡迎與歐洲對話，稱俄羅斯支持恢復關係，但同時警告若歐洲挑起衝突，俄方已做好準備且最終不會有贏家。

俄羅斯總統普亭表示，歡迎芬蘭與挪威領導人日前罕見致電，並強調莫斯科一向支持與歐洲國家關係正常化。他也警告，俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備，但並不希望發生戰爭。

俄羅斯官媒RT與英國每日電訊報報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）27日與普亭通話，打破西歐領導人自2022年2月俄烏戰爭升級以來，長期避免直接接觸莫斯科的慣例。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）批評此舉，質疑通話成效，並指出芬蘭與挪威事先未與歐洲夥伴協調。

普亭29日在克里姆林宮記者會上表示，儘管西方國家軍援烏克蘭，並對俄羅斯實施制裁，他仍歡迎雙方對話。他說：「我認為這是正確的做法。畢竟，歐洲有些人與其他人不同，他們不想讓俄羅斯遭受『戰略性失敗』，而是希望展開某種建設性對話。」

他表示，無論透過歐盟整體或與個別國家進行雙邊接觸，俄羅斯都支持「任何旨在恢復全面關係的措施」。他也重申，俄羅斯無意與歐盟或北約（NATO）爆發更大規模的衝突。

普亭說：「我們不希望與歐洲開戰。如果他們當中有些人想打仗，那就讓他們做好準備。但他們並未達成讓俄羅斯遭受『戰略性失敗』的目標，而且恐怕到2030年也辦不到。」

他警告：「如果事態發展得太過火，最後將沒有贏家。任何人都別忘了這一點。」

精華 FAQ

  • 普亭表示歡迎這類罕見通話，認為與歐洲國家直接對話是正確做法，並強調俄羅斯一向支持恢復與歐洲的全面關係。

  • 因為芬蘭總統與挪威總理打破2022年俄烏戰爭升級後西歐領袖避免接觸莫斯科的慣例，丹麥總理批評事前未與歐洲夥伴協調。

  • 普亭稱俄羅斯不希望與歐洲或北約開戰，但若有人想打仗就得做好準備；他警告若局勢失控，最後將沒有任何贏家。

普亭 俄羅斯 挪威

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