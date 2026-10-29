我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通訊選票信封有個洞 原來是這作用

姆巴佩「辱華」效應 代言商品被遮眼、下架 廣告頭像被挖掉

川普連續數周施壓停炸俄煉油廠後 烏軍傳已暫停攻擊

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯聖彼得堡石油碼頭18日遭烏克蘭無人機攻擊後失火升起濃煙。(歐新社)
俄羅斯聖彼得堡石油碼頭18日遭烏克蘭無人機攻擊後失火升起濃煙。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

在川普連續施壓下，烏克蘭軍方據報已非正式暫停攻擊俄羅斯煉油廠，並希望藉此換取對本國能源基礎設施的更多保護。

華爾街日報29日獨家報導，知情人士透露，美國總統川普連續數周施壓，動搖基輔對美國支持的信心後，烏克蘭軍方已暫停攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，烏方願意暫緩攻擊，但希望以此換取對自身能源基礎設施的更多保護。烏克蘭政府尚未正式宣布暫停攻擊煉油廠，但知情人士透露，烏軍從上周初開始非正式暫停攻擊，當時正值美烏關係危機最嚴重之際。這項暫停行動預計將持續至美國期中選舉結束後，甚至可能延續至11月更晚的時候。

2名知情軍方官員表示，參與遠程打擊行動的部隊10月中旬接獲通知，完成已展開的任務後，將暫停攻擊煉油廠。另有知情人士透露，烏克蘭國防部長赫馬拉（Evgeniy Khmara）曾向澤倫斯基表示，軍方認為當前外交局勢敏感，最好暫緩攻擊煉油廠。澤倫斯基表示同意，但強調軍方仍可自行決定是否恢復攻擊。

澤倫斯基27日在基輔向記者表示，「我們的人這幾天確實試著更加謹慎一點」，但沒有接到不得攻擊煉油廠的命令。他說，目前無人機部隊正攻擊俄羅斯境內不同類型的目標。

華爾街日報指出，儘管川普2025年重返白宮後，終止大部分對烏軍事與財政援助，但烏克蘭仍仰賴星鏈、美方情報共享及愛國者飛彈攔截彈，因此容易受到美方施壓。川普近幾周不斷要求澤倫斯基停止攻擊俄羅斯煉油廠，並將全球燃料價格高漲歸咎於烏克蘭。2名美方官員透露，美國特使庫許納10月20日在挪威奧斯陸與澤倫斯基會晤時，再次提出川普的要求。

其中一名官員形容，雙方談話「非常強硬」。庫許納因病遠距與會，一名美方官員透露，他告訴澤倫斯基，自己與另一名特使威科夫（Steve Witkoff）為了與莫斯科斡旋，投入大量時間、精力及飛機燃料，因此烏方應暫停攻擊煉油廠30天，以表達感謝。

奧斯陸會議隔天，川普致電馬斯克，要求恢復烏克蘭的衛星服務。美方官員表示，星鏈服務與煉油廠攻擊毫無關聯，但烏克蘭及歐洲官員的說法更為複雜。歐洲資深官員表示，隨著美國期中選舉逼近，基輔的歐洲盟友已建議澤倫斯基，應留意能源價格的政治敏感性。

一名歐洲官員表示，部分堅定支持基輔的歐洲盟友愈來愈擔心川普與澤倫斯基激烈交鋒，以及星鏈服務中斷的情況，因此敦促澤倫斯基暫停攻擊煉油廠，直到美國期中選舉結束。烏軍10月20日攻擊俄羅斯坦波夫州（Tambov）友誼輸油管線（Druzhba pipeline）的一座石油泵送站，也是截至目前為止，烏軍最後一次攻擊俄羅斯石油基礎設施。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，川普連續數周要求基輔停止攻擊，並以美方支持、星鏈與情報共享等施壓；烏軍因此自上周初起非正式暫停相關打擊。

  • 澤倫斯基表示烏方願意暫緩攻擊，但希望藉此換取對自身能源基礎設施更多保護；他也強調軍方仍可自行判斷是否恢復攻擊。

  • 由於烏克蘭依賴美方星鏈、情報和攔截彈，對施壓較為敏感；歐洲盟友也憂心能源價格與政治風險，曾建議基輔在美國期中選舉前先降溫。

川普 烏克蘭 俄羅斯

上一則

規畫善終如買保險 瑞士人加入安樂死機構為離世準備

下一則

北韓傳重啟「心戰廣播」 對南韓播放詭異噪音、動物嚎叫5小時

延伸閱讀

川普只顧油價選情 澤倫斯基甘冒激怒川普風險也要批評

川普只顧油價選情 澤倫斯基甘冒激怒川普風險也要批評
星鏈限速重創烏克蘭 華爾街日報：馬斯克下令的 事前曾與川普討論

星鏈限速重創烏克蘭 華爾街日報：馬斯克下令的 事前曾與川普討論
烏克蘭愛國者飛彈耗盡 澤倫斯基籲美增援與川普分歧加深

烏克蘭愛國者飛彈耗盡 澤倫斯基籲美增援與川普分歧加深
停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

熱門新聞

英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00
位於皇后區法拉盛41大道的皇家成人日間護理中心因涉嫌白卡詐欺，負責人已被起訴。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事

2026-10-23 13:00

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管