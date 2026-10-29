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美俄中11月擬會談 澤倫斯基憂成新版雅爾達密約

編譯中心／綜合28日電
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荷蘭總理葉騰（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社）
荷蘭總理葉騰（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基警告美俄中領袖可能的會晤恐重演雅爾達式勢力分配，同時荷蘭宣布未來3年將提供12億歐元非軍事援助支持烏克蘭重建與能源修復。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)28日發布聲明警告，外界預期的俄羅斯、美國和中國領導人的會晤，可能成為重新分配影響勢力的平台，類似於第二次世界大戰(World War II)後發生的情況。

央廣引述法新社報導，澤倫斯基說：「我們真的不希望這變成『雅爾達2、3、4』，重新安排影響勢力地區。」他指的是蘇聯、美國和英國領導人1945年就二戰後世界格局畫分舉行的峰會。

克里姆林宮(Kremlin)已表示，正在準備俄國總統普丁(Vladimir Putin)、美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平下個月在一場亞太峰會場邊舉行的會晤。

澤倫斯基在致記者的評論中表示：「中國、俄國和美國可能討論的內容，至今尚不明確」。

俄羅斯多年來一直在尋求與華盛頓就歐洲安全架構達成一份全面性的協議，尤其希望北大西洋公約組織(NATO)停止在俄羅斯邊境附近擴張。

俄國稱其對烏克蘭的全面入侵是為了應對北約構成的威脅，此立場廣泛受到基輔和西方國家的駁斥。他們表示，俄羅斯的入侵是普丁的帝國主義領土掠奪。

澤倫斯基說：「俄羅斯比任何人都渴望這次會晤。」並警告不要賦予莫斯科「又一項重要外交優勢」。

澤倫斯基發表上述言論之際，俄羅斯和烏克蘭將於下個月在阿拉伯聯合大公國與美國特使舉行會晤，以期重啟旨在結束這場歐洲自二戰以來最嚴重衝突的談判。

此外，據路透社報導，荷蘭政府28日指出，未來三年將向烏克蘭提供12億歐元（約13.4億美元）的非軍事援助，這項承諾是在烏國總統澤倫斯基訪問海牙（The Hague）之前數小時宣布。

荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）的辦公室表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計28日下午抵達，先會晤總理與其他內閣成員，隨後晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）。

荷蘭政府允諾，明年將提供3億8000萬歐元（約4.23億美元）協助烏克蘭重建，並在2028年和2029年各提供大約4億1000萬歐元（約4.56億美元）。

荷蘭政府提到，部分款項將用於支持有意投資烏克蘭重建的荷蘭企業之相關基金。其他援助會用於烏克蘭能源基礎設施的緊急修復，以及向烏國產業供應機械設備。

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精華 FAQ

  • 他認為若美俄中領袖在峰會上談及安全與勢力範圍，可能在未經烏克蘭同意下重劃影響地區，讓莫斯科獲得新的外交優勢，重演大國分配格局。

  • 克里姆林宮表示，正準備普丁、川普與習近平在下個月一場亞太峰會場邊會面；澤倫斯基則稱目前尚不清楚三國可能討論的具體內容。

  • 荷蘭政府承諾未來3年提供12億歐元非軍事援助，明年先給3億8000萬歐元，之後在2028年與2029年各給約4億1000萬歐元，主要用於重建、能源修復與企業投資支持。

澤倫斯基 俄羅斯 俄國

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