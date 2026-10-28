納瓦尼遺孀：若民主國家不承認普亭 戰爭就不會發生

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅現任非營利組織「人權基金會」主席。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 納瓦尼遺孀尤莉雅批評民主國家過去20多年持續禮遇普亭，助長其獨裁與對外侵略，並強調烏克蘭戰爭終須透過包含各方的外交談判解決。

已故俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 的遺孀尤莉雅說，俄羅斯總統普亭 的獨裁統治從他2000年掌權即開始，期間俄羅斯曾發生幾波示威抗議，若各民主國家領導人過去20年曾選擇停止認可普亭的統治正當性，「（烏克蘭）戰爭就不會發生」。

曾被視為對普亭（Vladimir Putin）統治構成最大威脅的納瓦尼（Alexei Navalny）2024年2月死於北極圈獄中，得年47歲。

今年2月，英、法、德、瑞典、荷蘭等國政府發布聯合聲明，指出遺體樣本鑑定顯示，納瓦尼有極高機率是遭「表巴蒂啶」（epibatidine）毒死，而這種致命毒素「不存在於俄羅斯自然界」。英國等國示警，俄羅斯可能持續握有違反國際公約的化學武器。

普亭曾在2024年3月首次公開直接評論納瓦尼死亡時提到，他的亡故「令人遺憾」，但這不是第一次有人在監獄身亡，「難道在美國，就沒有人死在獄中？」

美國總統川普（Donald Trump）的「和平任務」特使魏科夫（Steve Witkoff）本月21日在俄羅斯聖彼得堡與普亭會面期間，曾稱普亭是「人道主義者」、他要向普亭致敬。

普亭同意釋放一名被控支援烏克蘭作戰的70多歲美國公民哈伯德（Stephen Hubbard）。媒體報導，前獄友透露，哈伯德在獄中屢遭針對性地虐待，正因為他是美國人。

尤莉雅（Yulia Navalnaya）現任總部位於紐約的非營利組織「人權基金會」（Human Rights Foundation, HRF）主席。

HRF與總部位於芝加哥的另一個非營利組織「為民主行動」（Action for Democracy, A4D）合作，建立「威權協力指標」（AuthCollab Index）即時監測資料庫，廣納數以百萬計、超過100種語言的即時更新資料，涉及威權政權如何在資訊傳播、軍事、金融等領域，透過協作擴增影響力，並在各國支持友好政治勢力。

尤莉雅27日出席在倫敦的AuthCollab Index新報告發布會，發表開場致詞，不接受任何採訪，僅臨時回應3個提問。

尤莉雅說，普亭殺了她的丈夫；對她而言，稱普亭是「人道主義者」根本「胡扯」，更何況普亭發動對烏克蘭的戰爭，他的所作所為也傷害了俄羅斯。

她提到，普亭的獨裁統治可追溯至2000年，而在2022年烏克蘭戰爭全面爆發以前，長達22年期間，普亭在世界各地受到禮遇、受邀出席各項峰會，各民主國家領導人，包括歐洲國家在內，不避諱與普亭握手。

同時，在俄羅斯境內，各種鎮壓從未停歇。納瓦尼2011年首次被捕，隨後面臨當局一連串起訴和監禁。尤莉雅提到，至少在2010年代初期，俄羅斯曾爆發較大規模的示威抗議，有許多人被捕。

尤莉雅說，若當時各民主國家停止認可普亭是俄羅斯合法領導人、停止提供普亭相應待遇，烏克蘭戰爭可能就不會發生。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略，但在2014年已非法兼併烏克蘭克里米亞半島（Crimea），並對烏克蘭東部展開軍事占領。

俄羅斯目前占領烏克蘭約20%領土，並已於2022年10月將至今仍未完全占領的烏克蘭東部4個地區納入俄羅斯憲法和領土版圖，違反國際法，且無視自1990年代以來，與烏克蘭簽署的多項與劃定邊界及維護「領土完整」有關，揭示「主權平等」、「和平解決分歧」等原則的雙邊協議。

俄羅斯在2011至2013年曾爆發一波政治抗爭潮，單場集會規模可超過10萬人，民眾抗議選舉操弄、舞弊以及普亭專制，納瓦尼是當時崛起的政治人物之一。

不過，一如不少在西方媒體被歸類為「俄羅斯自由派」的人士，儘管追求俄羅斯走向自由民主，卻對周邊國家的獨立自主和主權行為採取不同標準，納瓦尼曾在2008年支持俄羅斯入侵喬治亞。

直到2023年在獄中服刑時，納瓦尼才公開向喬治亞表達深切懺悔，包括為曾以俄語諧音貶稱喬治亞人為「囓齒類動物」（例如老鼠）道歉。俄羅斯至今仍非法占領喬治亞20%領土。

許多分析認為，國際社會對俄羅斯至少自2008年以來的對外侵略行為反應不足，是引發莫斯科當局於2022年放手全面入侵烏克蘭的因素之一。

另一方面，部分俄羅斯「反戰」人士遭批評，他們是因為戰爭損及俄羅斯甚至個人利益，以及戰爭走勢不如預期才反戰。

尤莉雅則多次強調，普亭不代表整個俄羅斯，俄軍應立即撤出烏克蘭，但同時她對各國軍援烏克蘭持保留態度，因為軍援「會傷害到俄羅斯人」。

針對國際間尋求透過外交途徑在烏克蘭「止戰」，尤莉雅27日表示，戰爭的結束終究離不開外交談判，而所有衝突相關方都該參與談判，包括美國、歐洲、俄羅斯和烏克蘭，而「烏克蘭是最重要的一方」。

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已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（右）與妻子尤莉雅。（美聯社檔案照）