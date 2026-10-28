美斡旋 烏南被俄占區局部停火、向居民運送食物、藥

烏克蘭哈爾科夫消防員27日在俄羅斯無人機攻擊現場進行滅火。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 在美國斡旋下，俄烏於俄占烏南城鎮奧列什基實施局部停火，以便送入物資並撤離居民；同時烏媒也反駁馬斯克對俄兵的同情說法。

在美國斡旋下，俄羅斯 和烏克蘭 27日表示，雙方已經開始在俄羅斯占領的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）實施局部停火，以便展開人道行動，向居民運送食物和藥物。

央廣引述路透報導，俄羅斯國防部在Telegram表示，自莫斯科時間凌晨4時已經停止朝烏克蘭赫爾松（Kherson）方向砲擊，為奧列什基的人道行動做準備。奧列什基位於第聶伯河（Dnipro）東岸，與赫爾松隔河相望。

烏克蘭國會人權監察使魯賓內茲（Dmytro Lubinets）在臉書發文證實，停火已於同一時間生效。

在烏克蘭其他地區，一枚俄羅斯飛彈26日襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少1人死亡、10人受傷，傷者包括在宿舍裡的學生。其他攻擊也在哈爾科夫（Kharkiv）和帕夫洛格勒（Pavlohrad）造成死傷。

魯賓內茲寫道：「身為烏克蘭談判代表團團長，我確認烏方正在履行其承諾。」

俄羅斯和烏克蘭同意在俄羅斯占領的烏南城鎮奧列什基周邊實施局部停火，這項措施將讓援助物資得以送往面臨嚴重食物與醫療用品短缺的前線城鎮，並撤離人員。

另一方面，烏克蘭媒體「基輔獨立報」26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

馬斯克25日的貼文寫道：「我們應該對那些可憐的俄羅斯徵召士兵，抱持一些同情。那些孩子別無選擇，只能戰鬥，然後死於無人機攻擊。」

「基輔獨立報」直陳，對於任何一直關切並理解烏克蘭多年來為求生存而奮戰的人士而言，馬斯克說這樣的話，「道德上徹底破產」。

獨立報強調，「俄羅斯士兵是違背自身意願前往烏克蘭作戰」的這種誤解，不斷傳進馬斯克、美國總統川普等美國最有權勢人物的耳中。川普先前也曾多次對交戰雙方士兵、年輕人的死亡表示惋惜。然而，重要事實是，「大多數在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵，都是自願參戰，而且並非基於價值信念，而是因為實實在在的金錢」。

戰爭研究所俄羅斯研究員史提潘尼科（Kateryna Stepanenko）說：「許多人認為，俄羅斯人是被迫參戰，事實上，克里姆林宮害怕動員自己的人民。」相反地，俄羅斯總統普亭靠著提供巨額金錢和住房補貼、購車折扣等福利，誘使人們自願簽約從軍，至今仍有大量人員願意參軍。根據北約日前公布的估計數字，每月招募兵員人數最高可達4萬人。

獨立的俄羅斯軍事分析師魯欽（Pavel Luzin）則是表示，烏俄兩支軍隊在道德上不可能具有等同性。俄羅斯那一方，絕大多數士兵因經濟或心理上的利益自願參戰；烏克蘭一方則是為自身自由而戰。兩者的目的是截然不同的。