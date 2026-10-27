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烏克蘭外長：烏方已準備好參加烏美俄三方會談

新華社基輔10月27日電
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烏克蘭外交部長西比哈。（歐新社）
烏克蘭外交部長西比哈。（歐新社）

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）27日表示，烏方已準備好參加在阿拉伯聯合大公國舉行的烏克蘭、美國與俄羅斯三方會談，將利用一切機會推動實現和平。

據烏克蘭國家通訊社報導，西比哈當天在芬蘭首都赫爾辛基與芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）、挪威外長艾德（Espen Barth Eide）舉行的聯合記者會上表示，烏克蘭希望結束與俄羅斯的戰爭，烏方擁有切實可行的提議與方案。

西比哈表示，烏方願接受部分停火以及全面停止敵對行動，但任何解決方案都必須公平、公正。他同時強調，烏方不會採取任何單方面行動。

烏克蘭總統澤倫斯基23日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的一場線上會議上表示，烏美俄三方會談計畫於11月上半月在阿聯首都阿布達比舉行，具體會期取決於俄方，烏方期待盡快舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日證實，三方會談計畫於11月上旬在阿布達比舉行。

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