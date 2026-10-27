我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔老闆罹癌 全店健保月費飆5倍 餐館陷困境

多次舉報太子集團劉忍 中國反詐網紅徽劍遭殺害

挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

中央社赫爾辛基27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芬蘭總統史塔布(左)、烏克蘭總統澤倫斯基(中)和挪威總理斯托爾(右)20日在挪威...
芬蘭總統史塔布(左)、烏克蘭總統澤倫斯基(中)和挪威總理斯托爾(右)20日在挪威奧斯陸見面合影。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

芬蘭與挪威領袖罕見直接與普亭通話，聚焦俄烏戰爭及阿布達比即將展開的協商，雙方同意持續保持聯繫。

芬蘭總統史塔布辦公室發聲明表示，史塔布與挪威總理斯托爾今天和俄羅斯總統普亭通電話，討論烏克蘭戰爭。自俄羅斯2022年2月全面入侵烏國後，西歐領袖多避免與普亭接觸。

路透報導，史塔布（Alexander Stubb）在聲明中表示：「這次討論坦率且具實質性。我們兩國都與俄羅斯為鄰。這場戰爭的結果將直接影響我們及整個歐洲的安全。要結束戰爭，就需要直接討論。」

根據史塔布辦公室的說法，這次通話跟即將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行的會談有關。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭、俄羅斯及美國的協商人員已同意11月初在阿布達比舉行技術層級會談。

史塔布與斯托爾（Jonas Gahr Store）表示，他們是以自己國家領袖的身分通話，而非代表歐洲整體發言，芬蘭與挪威將維持長期以來對烏克蘭的支持。

法新社報導，克里姆林宮在聲明中表示，普亭（Vladimir Putin）與芬蘭及挪威領袖通話時，抨擊歐洲聯盟及北大西洋公約組織（NATO）國家，指其「對抗性的」政策導致烏克蘭戰爭延長。

聲明補充道，3位領袖「同意繼續透過電話保持直接聯繫」。

烏克蘭方面表示，芬蘭總統與挪威總理和普亭通話後，也與澤倫斯基通話。

俄羅斯經常指責歐洲各國政府助長戰火，除了提供武器給烏克蘭，還拒絕與俄國對話。

俄方並將歐洲各國的立場與美國總統川普（Donald Trump）做對比。川普與普亭保持交流，並試圖促成和平協議，但至今尚未成功。

斯托爾與史塔布上周在挪威首都奧斯陸（Oslo）會晤美國特使威科夫（Steve Witkoff）及澤倫斯基。隔天，威科夫在俄國聖彼得堡（St Petersburg）與普亭會面。

克宮在普亭與威科夫會談後曾說，俄羅斯願意於11月恢復由美國居中斡旋、與烏克蘭進行的和平談判，這將是2月以來的首次。

精華 FAQ

  • 兩人是以各自國家領袖身分直接與普亭討論俄烏戰爭，認為身為鄰國，戰爭結果會直接影響自身與整個歐洲安全，因此需要透過對話交換立場。

  • 史塔布辦公室表示，通話與即將在阿布達比舉行的會談有關；烏克蘭方面則稱，烏、俄、美協商人員已同意11月初在當地進行技術層級會談。

  • 克里姆林宮聲稱，歐盟與北約國家採取「對抗性」政策，導致烏克蘭戰爭延長，並藉此對比川普與歐洲領袖對待俄羅斯的方式。

普亭 挪威 烏克蘭

上一則

韓國首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火

延伸閱讀

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰

俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰
美俄烏三方會談要來了 俄方鬆口時間點 澤倫斯基證實已準備好

美俄烏三方會談要來了 俄方鬆口時間點 澤倫斯基證實已準備好

澤倫斯基：與川普無私怨 警告放寬制裁恐壯大普亭

澤倫斯基：與川普無私怨 警告放寬制裁恐壯大普亭

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

2026-10-20 00:58
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

2026-10-20 16:34
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37

超人氣

更多 >
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變
足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航