馬斯克同情在烏俄軍「被迫作戰無辜孩子」 基輔獨立報駁：多數自願「為了錢」

俄羅斯徵兵廣告。（歐新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 《基輔獨立報》批評馬斯克同情俄軍徵召兵的說法失真，指出多數在烏作戰俄兵是為金錢自願參戰，並強調俄烏兩軍在動機與道德上不可等同。

烏克蘭 媒體《基輔獨立報》26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克 日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯 在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

馬斯克25日的貼文寫道：「我們應該對那些可憐的俄羅斯徵召士兵，抱持一些同情。那些孩子別無選擇，只能戰鬥，然後死於無人機攻擊。」

馬斯克發表上述言論之前沒多久，發生了他SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星通訊對烏克蘭軍方限速事件，影響烏軍無人機等任務的執行。

《基輔獨立報》直陳，對於任何一直關切並理解烏克蘭多年來為求生存而奮戰的人士而言，馬斯克說這樣的話，「道德上徹底破產」。

獨立報強調，「俄羅斯士兵是違背自身意願前往烏克蘭作戰」的這種誤解，不斷傳進馬斯克、美國總統川普等美國最有權勢人物的耳中。川普先前也曾多次對交戰雙方士兵、年輕人的死亡表示惋惜。然而，重要事實是，「大多數在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵，都是自願參戰，而且並非基於價值信念，而是因為實實在在的金錢」。

戰爭研究所（Institute for the Study of War）俄羅斯研究員史提潘尼科（Kateryna Stepanenko）說：「許多人認為，俄羅斯人是被迫參戰，事實上，克里姆林宮害怕動員自己的人民。」相反地，俄羅斯總統普丁靠著提供巨額金錢和住房補貼、購車折扣等福利，誘使人們自願簽約從軍，至今仍有大量人員願意參軍。根據北約8公布的估計數字，每月招募兵員人數最高可達4萬人。

獨立的俄羅斯軍事分析師魯欽（Pavel Luzin）則是表示，烏俄兩支軍隊在道德上不可能具有等同性。俄羅斯那一方，絕大多數士兵因經濟或心理上的利益自願參戰；烏克蘭一方則是為自身自由而戰。兩者的目的是截然不同的。

專家說，俄羅斯實際上運作著兩支軍隊，一支是義務徵兵制軍隊，另一支則是合約募兵軍隊。義務徵兵制軍隊是保衛俄羅斯本土的常備兵力，且依法義務役士兵不得被派往國外作戰。