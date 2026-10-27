美俄烏會談 俄：11/4之後 澤：已準備好 不接受領土換和平

美國總統川普（左圖）正加強俄烏斡旋，白宮特使近日會晤俄羅斯總統普亭（右圖）。烏克蘭總統澤倫斯基（中圖）25日則表示，三方將於11月舉行會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美俄烏擬於11月重啟三方談判，澤倫斯基堅拒領土換和平，俄方稱11月4日後可談，但領土與安全條件分歧仍大，烏克蘭也催促美國加速防空飛彈交付。

烏克蘭 總統澤倫斯基 25日表示，烏克蘭、美國及俄羅斯 將於11月舉行三方會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判，但絕不接受領土換和平。俄羅斯媒體同日引述克宮幕僚鄂夏柯夫指出，莫斯科已準備好在11月4日之後恢復三方談判。另外，美國仍未核准飛彈供應，澤倫斯基批評，等了近一個月。

綜合路透、央廣、文匯報、法媒報導，澤倫斯基25日接受烏克蘭電視台訪問時表示，基輔已準備好恢復談判，領土問題必須由各國領導人親自處理，其他議題則可交由技術工作小組討論。他並強調，烏克蘭不接受以領土換取和平，安全保障也必須由烏方自主決定，限制烏軍規模與作戰能力、要求烏克蘭保持中立，都不在烏方談判議程內。

俄羅斯媒體Vesti報導，克宮幕僚鄂夏柯夫25日表示，俄方準備在11月4日俄羅斯民族團結日之後恢復三方談判。不過，他強調，相關會談仍屬專家層面的初步接觸，外界不應抱持過高期待，達成和平協議前仍有大量工作要做。

至於會談地點，克里姆林宮發言人佩斯科夫23日表示，三方會談計畫於11月在阿拉伯聯合大公國舉行，阿布達比也是俄方先前透露的可能地點。美國總統川普25日則表示，三方會談很快就會舉行，並認為俄烏雙方都有意達成協議。

不過，領土問題仍是雙方主要分歧。相關分析指出，烏方希望沿當前實際控制線凍結戰事，俄方則要求烏方撤出頓巴斯地區，並實現去軍事化及中立化，雙方立場差距仍大。

另一方面，澤倫斯基26日表示，烏克蘭已等待近一個月，美國國防部長赫塞斯仍未核准愛國者及國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）的關鍵飛彈供應。他在X平台發文表示，已指示團隊再次向美方提出此事，並呼籲在冬季來臨前加快交付。

美國國務卿盧比歐上周承認，部分防空攔截飛彈可能尚未交付，但否認延遲與政治因素有關。與此同時，烏克蘭表示，近幾周取得俄羅斯飛彈攻擊情報一度出現斷層，軍用星鏈服務也曾遭限速數日，影響軍事行動及防空作戰。路透先前報導，星盾服務限速命令來自白宮內部，但美國官員與太空探索科技公司執行長馬斯克對決策來源各有說法，雙方互相指責。