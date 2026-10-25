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美俄烏三方會談要來了 俄方鬆口時間點 澤倫斯基證實已準備好

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）正加強俄烏斡旋，白宮特使近日會晤俄羅斯總統普亭（右）。烏克蘭總...
美國總統川普（左）正加強俄烏斡旋，白宮特使近日會晤俄羅斯總統普亭（右）。烏克蘭總統澤倫斯基（中）25日則表示，三方將於11月舉行會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭與俄羅斯近日同步釋出恢復由美國居中斡旋的三方談判訊號，會談預計11月展開，地點傳在阿拉伯聯合大公國。

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，烏克蘭、美國及俄羅斯將於11月舉行三方會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判。俄羅斯媒體同日引述克宮幕僚鄂夏柯夫指出，莫斯科已準備好在11月4日之後恢復三方談判。

法新社報導，澤倫斯基25日接受烏克蘭電視台訪問時表示，基輔已準備好恢復談判，並強調領土問題必須由領導人親自處理，其他議題則可交由技術工作小組討論。

澤倫斯基說：「我們已準備好展開談判。如果涉及領土問題，就必須由領導人層級處理。其他問題則屬於技術工作小組的職責範圍。因此，所有這些問題都可以在11月討論。」

另一方面，俄羅斯媒體Vesti報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）25日接受專訪時表示，俄方準備在11月4日之後恢復俄美烏三方談判。11月4日是俄羅斯民族團結日。

至於會談地點，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，三方會談計畫於11月在阿拉伯聯合大公國舉行。鄂夏柯夫先前也曾透露，阿布達比是正在考慮的可能會談地點。

美俄烏三方陸續釋出恢復談判的訊號之際，美國總統川普政府正加強外交斡旋。川普特使威科夫20日在挪威奧斯陸與澤倫斯基及歐洲領袖會晤，隨後於21日與俄羅斯總統普亭會面。

在這一系列外交會談結束後，基輔與莫斯科均表示，願意恢復由美國居中斡旋的直接談判。

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，烏克蘭已準備好恢復與美國、俄羅斯的談判，並指出若涉及領土問題，必須由領導人親自處理。

  • 俄羅斯克宮幕僚鄂夏柯夫表示，莫斯科已準備在11月4日之後恢復三方談判，顯示俄方也同意重啟對話。

  • 會談地點傳出將在阿拉伯聯合大公國，阿布達比也被列為可能選項；川普政府則透過特使持續加強外交斡旋。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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