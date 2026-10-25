誰要求降速成羅生門 烏證實：星鏈與星盾速度已復原

到底是何人停止星鏈在烏克蘭戰場上的網速，嚴重影響烏軍的攻勢，至今仍是謎。星鏈創辦人SpaceX執行長馬斯克被指是下令減速的人，但馬斯克否認。圖為川普總統與馬斯克9月在白宮的記者會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭證實星鏈與星盾已恢復正常速度，但誰曾下令降速仍眾說紛紜；同時外媒披露，美國兩屆政府過去也曾要求SpaceX開關星鏈，凸顯其在外交與國安上的影響力。

烏克蘭 國防部長赫馬拉(Yevgeniy Khmara)24日聲明，據監測系統，星鏈及星盾的速度已恢復且連線穩定；「此一成果對我們(烏克蘭)的前線、士兵、無人機運作、後勤和通訊最為重要」。赫馬拉並將相關服務復原歸功於烏克蘭總統澤倫斯基 在此事上的「堅定立場」。澤倫斯基同日也在社媒TG證實，「速度現在處於我們需要的水準」。

誰下令美國太空探索科技公司(SpaceX )星鏈及其軍規版星盾對烏軍降速，從該公司執行長馬斯克、美國總統川普、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯到澤倫斯基等烏克蘭高官，公開說法均莫衷一是，已淪為「星鏈門」，也進一步升高美烏緊張。

澤倫斯基23日在華府智庫哈德遜研究所發表視訊演說時還提到，烏克蘭使用星鏈及星盾的限速尚未完全解除，還沒恢復正常速度，的確「有運作」，但依然受限。

對此，川普總統23日表示，會去了解情況；他之前聽說問題已解決，若還沒解決，他會與SpaceX執行長馬斯克談談。川普22日才指稱，馬斯克恢復了相關服務。

至於到底誰或哪個單位要求降速，川普答道，他不清楚，就算知道也不會公開透露。他並又一次稱讚馬斯克絕頂聰明且「公正」，在這件事上，「不會做任何不對的事」。

紐約時報23日引述三位知情人士報導，不只民主黨，連共和黨籍國會議員都已對幾位白宮最高階官員表示，除非川普政府保證讓烏軍使用的星鏈與星盾服務復原，否則將在國會否決川普提名的官員人選。在國會休會前，預料將有幾十位川普提名的官員人選有待通過，且時間將在美國期中選舉後。

路透23日引述六位前美國高官報導，早在烏軍這次使用星鏈及星盾遭限速前，拜登政府與川普政府就多次要求美國太空探索科技公司(SpaceX)在不同國家開通或關閉星鏈。

這是國際媒體首度披露美國政府過去對SpaceX開關星鏈要求，凸顯這兩屆政府和馬斯克關係密切，且美國政府仰賴民間、私人企業協助執行外交政策的程度前所未見。

拜登政府要求關閉星鏈，防止伊朗在葉門及黎巴嫩的區域代理人(即青年運動和真主黨)利用星鏈通訊，也曾要求對伊朗及烏克蘭開通星鏈，為反伊朗神職政權的示威者和烏軍提供支援。

據SpaceX前年提交商務部工業與安全局(BIS)的文件，該公司和美國政府單位密切合作，必要時取得出口許可與保護相關技術，支持美國的國安及外交政策目標。

馬斯克旗下的SpaceX對美國國安具出乎尋常的巨大影響力，也引發部分人士質疑，究竟誰擁有相關決定權。外媒曾報導，2022年、即俄羅斯全面入侵烏克蘭的第一年，他下令SpaceX切斷烏軍收復的俄占區相關服務，令白宮官員大感意外。

馬斯克也曾公開表明，他拒絕烏克蘭2022年提出的要求，並未在克里米亞半島戰略港市塞凡堡開通星鏈，是擔心若助烏軍攻擊俄軍黑海艦隊，自己恐淪為重大戰爭行為的共犯。

美國衛星產業顧問公司Summit Ridge總裁穆西認為，馬斯克只是與政府簽訂合約的企業高層，卻做出重大外交決策；且行事難以捉摸，無法判斷是出自個人癖好或受其他影響。

在烏克蘭東南部城市札波羅熱與俄軍作戰的烏克蘭特種部隊，極為倚靠星鏈技術，正在架設星鏈系統。(路透)