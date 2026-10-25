澤倫斯基：與俄11月會談 美須施壓 美官員：可能在瑞士

烏克蘭總統澤倫斯基22日歡迎到訪的芬蘭總理歐爾波，會商俄國轟炸基輔的情況。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基表示，美俄烏三方工作會談可能於11月上半月舉行，但俄方態度與美國施壓將左右成局，烏方則把安全保障與防空支援列為停火後核心條件。

烏克蘭 總統澤倫斯基 23日在智庫哈德遜研究所發表視訊演說時證實，烏美俄三方工作會談計畫11月上半月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，但須視俄方態度。若美方沒對俄方施壓，會談恐無法成事。

澤倫斯基表明，自四年多前俄羅斯入侵以來，共占烏克蘭總人口約二至二成五的950萬人逃到海外，因此烏俄戰後對烏克蘭的安全保障，是烏方與談的核心要素，必須確切可靠；「我們隨時準備參加(三方)會面，明天就會面也行，但一切取決俄方」。

澤倫斯基說，他希望朝烏俄停火的「正確」定位前進，之後才能進行外交斡旋，俄國可以依相關計畫行事。停火後，烏克蘭需要安全保障，烏軍必須至少能維持十年的運作且能獲得資金支援。烏克蘭也需要美國的技術及其他的防空保護。

澤倫斯基又一次提到，保護烏克蘭免於俄國飛彈攻擊的攔截系統也還沒到位，基輔還在苦等(外國政府)預定交付的裝備。他希望所有相關裝備的交付都在進行中，「這問題很嚴重」。

路透23日引述一位美國官員報導，三方工作會談可能在阿布達比或瑞士 舉行，會談目標將是最終納入三方峰會。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日說，時間和地點分別計畫在11月上旬及阿布達比。

另外，川普總統23日說，第一夫人梅蘭妮亞居間促成俄烏在俄占區的烏南城鎮奧列什基(Oleshky)停火。川普表示，梅蘭妮亞想拯救戰火下的無辜孩童，俄烏也願在此事上合作，但她並不會參與美俄烏三方會談。梅蘭妮亞則聲明，當地居民急需人道援助。

白宮23日表示，第一夫人梅蘭妮亞促成俄羅斯與烏克蘭在俄方控制的烏南城鎮奧列什基停火，將於10月29日開始生效。

奧列什基是位於烏克蘭南部的城鎮，自2022年2月遭俄軍占領以來，當地居民通報，這座城鎮糧食危機日益嚴重。

梅蘭妮亞一直積極推動相關工作，讓俄烏戰爭期間遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童返回家人身邊。她在聲明中表示：「奧列什基的情況十分危急。這座前線戰地城鎮瀕臨災難。當地剩餘居民以老年人為主，他們亟需醫療照護、藥品、食物和乾淨的水。」