我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普罵「不尊重國歌」詹姆斯：今天新聞太少嗎？

梅蘭妮亞介入 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

澤倫斯基：安全保障確實可靠 是烏方談判「核心要素」

新華社基輔10月23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基表示，烏克蘭談判以安全保障為核心，並希望在美烏保障、北約議題及三方會談中獲得可靠承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基23日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場線上會議上表示，安全保障是烏方談判的「核心要素」，「必須確實可靠」。

據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）報導，澤倫斯基在會議上說，目前約950萬烏克蘭公民身在境外，烏國家人口的「20%至25%」自衝突全面爆發以來流落海外。「數以百萬計的烏民眾失去生命、家園和工作」，因此，烏方期盼得到夥伴的安全保障。

澤倫斯基表示，烏方目前正就美烏雙邊安全保障和烏克蘭加入北約問題開展工作，安全保障是「頭等大事，必須確實可靠」。烏方與不同盟友討論的每個方案裡都包含上述安全保障內容，「這是我們談判的核心要素」。

澤倫斯基在會上表示，烏美俄三方會談計劃於11月上半月在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行。「我們隨時準備會面，哪怕是明天，但一切取決於俄羅斯方面」。

澤倫斯基表示，當務之急是確保會談能夠舉行，烏方希望除美方外，歐洲和其他夥伴的代表也能參加會談。他強調，三方會談有必要從技術層面過渡到領袖層面，因為「關鍵問題只能在最高層面解決」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫23日在新聞發布會上表示，俄美烏三方會談計劃於11月上旬在阿布達比舉行。會談將以俄美烏三方會晤形式舉行，實現和平後如何確保俄羅斯與烏克蘭的安全將成為會談主要議題。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 澤倫斯基指出，安全保障是烏方談判的「核心要素」，而且必須確實可靠。他表示，烏方與各方討論的方案都離不開這項內容。

  • 他提到目前約950萬烏克蘭公民身在境外，約占烏國人口的20%至25%。他並說，數以百萬計民眾已失去生命、家園與工作。

  • 依照澤倫斯基與佩斯科夫的說法，會談預計於11月上旬在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，主要討論和平後如何確保俄羅斯與烏克蘭的安全。

澤倫斯基 烏克蘭 北約

上一則

川普要「順道解決」？古巴外長火大：拒絕一切威脅

下一則

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

延伸閱讀

俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰

俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮
烏外長見中大使 盼京推動俄烏和平 「發揮建設性作用」

烏外長見中大使 盼京推動俄烏和平 「發揮建設性作用」

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD