澤倫斯基：安全保障確實可靠 是烏方談判「核心要素」

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基表示，烏克蘭談判以安全保障為核心，並希望在美烏保障、北約議題及三方會談中獲得可靠承諾。

烏克蘭 總統澤倫斯基 23日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場線上會議上表示，安全保障是烏方談判的「核心要素」，「必須確實可靠」。

據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）報導，澤倫斯基在會議上說，目前約950萬烏克蘭公民身在境外，烏國家人口的「20%至25%」自衝突全面爆發以來流落海外。「數以百萬計的烏民眾失去生命、家園和工作」，因此，烏方期盼得到夥伴的安全保障。

澤倫斯基表示，烏方目前正就美烏雙邊安全保障和烏克蘭加入北約 問題開展工作，安全保障是「頭等大事，必須確實可靠」。烏方與不同盟友討論的每個方案裡都包含上述安全保障內容，「這是我們談判的核心要素」。

澤倫斯基在會上表示，烏美俄三方會談計劃於11月上半月在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行。「我們隨時準備會面，哪怕是明天，但一切取決於俄羅斯方面」。

澤倫斯基表示，當務之急是確保會談能夠舉行，烏方希望除美方外，歐洲和其他夥伴的代表也能參加會談。他強調，三方會談有必要從技術層面過渡到領袖層面，因為「關鍵問題只能在最高層面解決」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫23日在新聞發布會上表示，俄美烏三方會談計劃於11月上旬在阿布達比舉行。會談將以俄美烏三方會晤形式舉行，實現和平後如何確保俄羅斯與烏克蘭的安全將成為會談主要議題。

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