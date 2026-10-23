俄烏談判 澤倫斯基：願凍結現有戰線 保75%國土就停戰

基輔戰火 烏克蘭基輔一座購物中心22日遭俄軍飛彈擊中起火，消防人員在現場灌救。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 普亭同意11月重啟俄烏和談，澤倫斯基則願凍結戰線換取停戰，但頓巴斯歸屬與北約議題仍未解，和平前景依舊不明。

美國總統川普特使威科夫21日在俄羅斯聖彼得堡會晤俄羅斯總統普亭 後，克里姆林宮表示，普亭同意最快11月重啟由美國斡旋的俄烏和平談判，並提議在阿聯酋阿布達比舉行。烏克蘭 總統澤倫斯基 則表示，支持美方提出的俄、美、烏三方談判，希望不晚於11月初舉行，並重申願意以凍結現有戰線作為停戰途徑。不過，領土歸屬及烏克蘭加入北約等核心爭議仍未解決，和平前景依然不明朗。

克宮外交政策助理鄂夏柯夫表示，會談時間可能落在11月中旬，重點將放在衝突結束後如何建立安全機制。他指出，威科夫向普亭轉達歐洲及烏克蘭提出的新建議，但實質內容不多。俄方另透露，正在籌備俄羅斯、美國及中國領導人的首次三方會晤，可能安排在下月於中國深圳舉行的亞太經合組織峰會期間，俄方此前曾表示希望討論烏克蘭問題。

川普21日在白宮表示，他認為俄烏戰爭已接近結束，可能來到戰事爆發以來最接近終戰的時刻，並感謝普亭釋放一名遭拘留的美國公民。另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克據俄羅斯官媒塔斯社報導，一艘載有俄羅斯柴油的油輪已啟程前往美國，屬於美俄柴油協議下首批同類貨運，引發烏克蘭及其盟友對美方是否逐漸減少援烏支持的憂慮。

澤倫斯基接受福斯新聞訪問，被問到是否願意「接受一項和平協議，將一切維持在現狀，讓烏克蘭仍保有75%或更多的國土，不論這場戰爭最初如何開始」。澤倫斯基回答：「是的，目前我們必須凍結戰線。我認為這是結束這場戰爭的可行途徑。我們稱之為停火，或像川普總統所說的『停止殺戮』。」他接著說：「凍結戰線並停止交戰，這是我們對俄羅斯的最低要求。接下來我們會向川普總統及歐洲國家尋求安全保證。」

然而，俄烏和談最大的障礙仍是領土問題。俄方要求烏克蘭交出仍由烏軍控制的頓巴斯地區，包括盧甘斯克及頓內次克兩州。盧甘斯克幾乎全境已被俄軍占領，頓內次克仍有部分土地由烏軍控制。去年川普與普亭在阿拉斯加會晤時，美俄官員曾討論要求烏克蘭放棄頓巴斯的停戰條件，當時未事先徵詢烏方，遭澤倫斯基強烈反對。

此外，川普近來多次批評烏克蘭不願停戰，並要求烏軍不得攻擊俄羅斯煉油設施。美方調整對俄制裁及接受俄羅斯柴油，也令外界關注華府對莫斯科的立場。相較之下，烏克蘭主要依靠歐洲援助維持戰事，但歐洲部分國家面臨財政壓力及反援烏政治勢力上升，持續援助的能力受到考驗。

英國金融時報此前報導，歐洲方面可能考慮兩種和平方案：一是凍結現有戰線，換取烏克蘭承諾永不加入北約；二是烏克蘭交出頓巴斯剩餘領土，換取俄方接受烏克蘭加入北約。不過，兩種方案均涉及重大政治及安全代價，能否獲得俄烏雙方接受仍是未知數。

分析指出，即使11月談判如期重啟，俄烏雙方在頓巴斯歸屬及烏克蘭加入北約等問題上仍存在根本分歧。談判重啟或代表外交接觸取得進展，但距離達成全面和平協議，仍有一段長路。

在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，烏克蘭總統澤倫斯基(左)22日在基輔迎接芬蘭總理歐爾波(右)，隨後兩人舉行會晤。(路透)