美特使讚普亭人道主義 參議員酸：搞什麼鬼？ 去查查定義

烏克蘭救難人員22日在基輔一間遭俄軍飛彈擊中的超市搜救。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國特使威科夫訪俄促成談判之際，俄烏卻立刻互相空襲釀成死傷；他稱普亭為人道主義者後，又引發美國共和黨內強烈批評。

美國總統川普的特使威科夫21日訪問俄國促成美俄烏三方重啟談判，威科夫一走，俄烏21日晚間就開始互轟，烏克蘭 有七人喪生。

威科夫21日與俄國總統普亭 會面後，川普還樂觀地說，俄烏戰爭或許已來到最接近結束時刻，俄方也表示願意下月起重啟美俄烏三方談判。

然而，威科夫與普亭會談三小時離開莫斯科後，俄、烏立即相互空襲。

俄羅斯 國防部22日說，俄軍徹夜擊落808架烏克蘭無人機。聲明指出，這批無人機是普亭21日於聖彼得堡與威科夫會談後出動，俄羅斯軍防空系統已在俄國各地區及克里米亞上空將其擊落。

莫斯科市長索比亞寧說，共有630架烏克蘭無人機飛向莫斯科，造成兩人受傷。

烏克蘭表示，俄軍發射21枚飛彈和210架無人機襲擊烏克蘭各地，東北部蘇梅州有一名男子死亡，哈爾科夫州有一名女子死亡；東南部札波羅熱州有三人死亡，東部頓內次克州則有二人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X說，俄國使用三枚攜帶集束彈頭的彈道飛彈攻擊基輔。這類飛彈在接近目標時於空中引爆，在直徑400公尺範圍內造成大幅破壞。

基輔市長克里契科也在社群媒體上說，俄軍攻擊已造成烏克蘭首都15人受傷，並破壞地鐵設施。

另外，威科夫21日在聖彼得堡與普亭會晤時，當面稱讚普亭是「人道主義者」，引發美國政壇強烈反彈。川普被問及是否認同威科夫的說法時，未直接附和也沒有否定。

威科夫此行與普亭會晤，試圖推動四年半的俄烏戰爭停戰。俄方同日釋放遭監禁四年的74歲美國公民哈伯德，威科夫因此向普亭表示：「您經常談到川普總統是一位人道主義者。先生，您也是一位人道主義者，我向您致敬、表達讚賞，並再次感謝您。」

川普21日在白宮出席網路犯罪圓桌會議時，被問是否會稱普亭為人道主義者。他說：「我想就那件特定的事情而言，讓一個原本以為會被終身監禁的人獲釋，大概可以這麼說。不過，我不會對此做出任何肯定或否定評價。」

威科夫的說法引發部分共和黨人強烈批評。北卡州共和黨參議員提里斯發文痛批：「搞什麼鬼？去查查『人道主義者』定義吧。說這種話實在令人難堪憤怒。」德州共和黨參議員柯寧說：「不，普亭是個冷血殺手。」