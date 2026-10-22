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澤倫斯基：與川普無私怨 警告放寬制裁恐壯大普亭

中央社基輔22日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

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文章摘要整理：

澤倫斯基表示與川普沒有私怨，但反對解除對俄制裁，認為那只會壯大普亭；他同時呼籲盟友維持壓力並提供更多防空與飛彈援助。

美烏關係近來急轉直下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天接受CNN專訪時態度軟化，強調他與美國總統川普之間「沒有私人恩怨」，但警告解除對俄制裁，只會讓俄國總統普亭「更強大」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美烏關係過去幾周以來嚴重惡化。在川普公布向俄國購買燃料的協議後，澤倫斯基批評川普「站在歷史錯誤的一邊」；川普隨後豁免部分對俄制裁，連共和黨內都出現批評聲浪。

與此同時，烏克蘭軍方使用馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）服務也受到限制。

澤倫斯基在烏克蘭首都基輔接受CNN專訪時語氣有所緩和，表示近日與川普的緊張關係「無關個人恩怨」，但也警告普亭無意停止戰爭。

他說：「我對普亭的態度非常明確。我認為一旦我們解除制裁，只會讓他更強大。這不是我和川普總統之間的個人私事，而我當然反對任何解除制裁的做法。」

澤倫斯基接受CNN採訪之際，川普的特使正發動新一輪外交攻勢，試圖為長達4年半的俄烏戰爭尋找解決方案。

澤倫斯基表示，他日前與美國特使威科夫（Steve Witkoff）在挪威首都奧斯陸（Oslo）的會面富有成效，但他不相信普亭真心追求和平。威科夫昨天訪俄後，普亭同意11月舉行會談，但幾乎未給出任何具體細節。

澤倫斯基說：「普亭在耍把戲，他向來擅長玩弄手段…這很令人遺憾，因為他玩弄的是別人的性命，而且他當然不想（停戰）。因此我們希望夥伴不要給他變得更強大並擊垮我們的機會。」

澤倫斯基受訪時，暗示了凍結目前戰線的可能性，以便「停火、停止殺戮、坐下來談判」。但他明確強調，要烏克蘭將目前控制下的領土割讓給俄羅斯，是絕對不可能談的條件，也絕不會承認被占領的地區屬於俄國。

他說：「我們的土地非常重要，因為這關乎人民，而不是公里數的問題…許多人為了保衛這片土地、捍衛我們的獨立與國家而犧牲。」

基輔先前指控美國限制俄國飛彈來襲的情報分享、拖慢至關重要的星鏈服務，並延遲武器交付，不過雙方緊張關係已出現緩和跡象。

澤倫斯基本周稍早表示，美方已恢復情報共享，但他告訴CNN，太空探索科技公司（SpaceX）的軍用級服務星盾（Starshield）尚未完全恢復。

烏克蘭目前嚴重缺乏防空攔截飛彈，即使軍方能收到俄國彈道飛彈來襲的預警，也沒有足夠的防空武器能攔截。澤倫斯基表示，歐洲盟友雖然提供了一些防空飛彈，但「還不足以保衛我們自己」。

他說，烏克蘭現在最需要盟友做2件事，就是「不要解除對普亭的制裁…以及給我們更好的飛彈」。

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精華 FAQ

  • 他表示近日緊張關係並非私人恩怨，強調與川普之間沒有個人私事。澤倫斯基刻意放軟態度，但仍在政策上明確反對對俄國鬆綁制裁。

  • 澤倫斯基認為，一旦解除制裁，只會讓普亭更強大，增加俄國繼續戰爭的能力。他強調普亭不想停戰，因此不應給對方壯大與反擊的機會。

  • 澤倫斯基指出，烏克蘭最需要盟友不要解除對普亭的制裁，並提供更好的飛彈與防空支援。因為現有攔截彈不足，難以有效保衛領土與民眾。

普亭 澤倫斯基 川普

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