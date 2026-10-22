星盾限速 烏無人機群墜落損失百萬美元 士兵怨遭美拋棄

烏軍4日提供照片，可見一名烏克蘭士兵在赫爾松州某處未公開地點，朝俄軍占領的奧萊什基市上空發射無人機。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭軍方使用美國資助的星盾衛星網路執行無人機攻擊時突遭限速，致多架墜毀並停擺3天，烏方質疑美方政治施壓。

紐約時報報導，烏克蘭 軍方上周執行對俄羅斯 的無人機 攻擊任務時，美國國防部資助的「星盾」（Starshield）軍用衛星網路突然遭到限速，導致數十架武裝無人機失去連線，許多直接從空中墜落，造成烏軍損失超過100萬美元的武器裝備，甚至被迫暫停幾乎所有軍事行動長達3天。烏軍指揮官描述，事發當下士兵驚慌失措，急著搶救失控的無人機，直言感覺遭到美國拋棄。

烏克蘭高階指揮官奧列赫（Oleh）回憶，上周他麾下數十架攜帶武器的無人機正飛向俄軍目標，原本正常傳回飛行路徑的影像畫面，卻在同一瞬間突然變得模糊不清。無人機隨即失去與地面操作人員的衛星連線，許多直接墜落。

奧列赫描述，當時他的3支手機不斷響起，電話另一端是震驚不已、滿口髒話的士兵，所有人都急著重新調整無人機航向，試圖搶救裝備。然而，這場突如其來的斷線仍造成部隊重大損失，更迫使他在接下來3天暫停幾乎所有軍事行動，包括攻擊俄軍指揮所及燃料供應中心。他坦言，士兵覺得自己遭到拋棄，認為烏克蘭早該放下濾鏡，不再將美國視為盟友。

星盾是馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）的軍用姊妹系統，由歐洲國家支付烏克蘭使用費用。許多烏軍部隊仰賴星盾操控無人機。烏克蘭官員指出，星盾最初遭到限速時，無人機即使以時速64公里飛行仍會斷線。目前連線情況雖有改善，卻未恢復到過去的使用狀態，只要無人機飛行速度超過時速161公里，仍會失去連線，導致部分需要高速飛行的攻擊型無人機無法正常執行任務。

烏克蘭東部「中央部隊集群」指揮官、准將比列茨基（Andriy Biletsky）指出，過去烏軍無人機即使以時速402公里飛行，仍能透過星盾維持穩定連線，如今卻受到速度限制。事實上，星盾原本就設有時速161公里的正式上限，只是過去未嚴格執行。他警告，這項限制不僅影響烏軍攻擊俄羅斯目標，也妨礙攔截速度更快的俄羅斯噴射動力無人機，「直接削弱烏軍保護城市的能力」。

烏克蘭第23突擊團連長布圖索夫（Yuriy Butusov）也表示，衛星連線遭到限速，等於讓俄軍放一天假。他無奈表示：「這一天沒有星鏈，讓俄羅斯保住了許多人的性命，也保住了許多卡車。」並強調烏軍為此付出巨大代價，「還有更多鮮血。我們的鮮血」。

目前烏克蘭仍不清楚究竟是誰下令限速，以及背後原因。馬斯克曾表示，星盾由美國國防部控制，但國務卿魯比歐21日稱，星鏈與星盾的使用權限由馬斯克旗下SpaceX決定。烏方擔心，川普政府可能藉此懲罰烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並迫使基輔讓步。由於擔憂衛星網路再次中斷，烏軍正積極尋找替代方案。