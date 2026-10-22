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烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基表態願凍結烏俄現有戰線以換取停火，並尋求美歐安全保證；同時美方持續斡旋，但俄方仍未展現明確讓步。

烏克蘭總統澤倫斯基21日接受福斯新聞《Fox & Friends》節目訪問時表示，願意凍結烏俄戰爭現有戰線，以結束這場持續已久的戰爭。

主持人問澤倫斯基，是否願意「接受一項和平協議，將一切維持在現狀，讓烏克蘭仍保有75%或更多的國土，不論這場戰爭最初如何開始」。澤倫斯基回答：「是的，目前我們必須凍結戰線。我認為這是結束這場戰爭的可行途徑。我們稱之為停火，或像川普總統所說的『停止殺戮』。」

他接著說：「凍結戰線並停止交戰，這是我們目前對俄羅斯的最低要求。接下來，我們會向（川普）總統及歐洲國家尋求安全保證。」

BBC報導，川普的特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）正展開新一波外交斡旋。威科夫21日在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會面。就在前一天，威科夫才在挪威首都奧斯陸與澤倫斯基會談。

目前尚不清楚威科夫究竟向普亭提出哪些具體方案，但澤倫斯基在會談後表示，雙方討論對烏克蘭提供「強而有力」的安全保證，以及能源停火方案。

BBC俄羅斯編輯羅森伯格（Steve Rosenberg）分析，美國近兩日穿梭奧斯陸與聖彼得堡斡旋，但仍看不出俄烏戰爭即將結束。俄方雖表示願意下月在阿聯恢復三方談判，不過僅限技術層級。普亭幕僚鄂夏科夫（Yuri Ushakov）也參加了聖彼得堡的會談。會後他表示，威科夫所稱「歐洲與基輔提出的新作法」，就解決烏克蘭危機而言，沒有太大用處。

羅森柏格指出，烏克蘭防空吃緊、冬季將至，加上川普近期暫停部分對俄制裁、購買俄國柴油並抨擊澤倫斯基，都減輕莫斯科壓力。反倒是下月中國APEC峰會期間，普亭、川普與習近平可能舉行三方會晤，俄國評論人士已稱之為「新雅爾達」會議。經歷將近5年的俄烏戰爭後，這將讓普亭恰好站上他一直想要的位置：重新坐上全球政治最核心的談判桌。

精華 FAQ

  • 他表示願意凍結現有戰線，視為結束戰爭的可行途徑，並稱這可理解為停火或「停止殺戮」。

  • 澤倫斯基說，凍結戰線只是目前對俄羅斯的最低要求，接下來還會向川普總統以及歐洲國家尋求安全保證。

  • 威科夫與庫許納正分別會晤澤倫斯基與普亭，但俄方只願下月恢復技術層級談判，且對歐洲與基輔的新方案態度冷淡。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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