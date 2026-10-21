敵機頻繁+地雷 烏克蘭派無人機撤傷兵創全球首例

烏軍利用六軸重型無人機，成功將一名傷兵自前線吊掛撤離，創下全球首例。（取材自第92獨立突擊旅影片）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭第92獨立突擊旅稱，首度以大型空中無人機從前線撤出一名受傷士兵；同時川普再度呼籲烏克蘭與俄羅斯簽署和平協議結束戰爭。

烏克蘭近日宣稱成功以空中無人機 從前線撤離一名傷兵，為全球首例；同時公布相關影片，從畫面中可以看到一名士兵把自己固定在大型無人機上，在模糊處理的區域上空低飛。另外，美國總統川普 稱，烏克蘭須展現結束戰爭意願，並呼籲基輔與俄羅斯 簽和平協議。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭第92獨立突擊旅（92nd Separate Assault Brigade）19日分享的影片顯示，這名士兵將自己固定在一架大型無人機上，隨後無人機在一片經模糊處理的區域上方低空飛行。

無人機小心翼翼將士兵放下後，操作人員迎接他時說：「歡迎回到地面！」影片也將執行任務的無人機操作人員做臉部模糊處理。

該旅在貼文中寫道，這名身分未公開的步兵在陣地受傷，「由於敵方無人機活動頻繁，加上當地有地雷，無法使用傳統的無人地面載具進行撤離」。

貼文補充道：「在那一刻，我們單位的專家決定挑戰一項沒人做過的事：使用空中無人機撤離一名軍人。」

該旅表示，這架飛行器是一種重型六軸無人機，其烏克蘭製造商原本的設計目的是轟炸機。從影片中看來，無人機大小約為該名士兵的兩倍。

參與這次任務的專家須確保無人機能穩定載人飛行，避免翻覆或劇烈晃動。該旅補充道，獲救士兵正在接受治療及復健。

另據路透報導，川普20日呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議以終結兩國戰事，並表示基輔須展現出結束戰爭的意願。

報導指出，川普在白宮橢圓形辦公室說：「烏克蘭須展現想要結束這場戰爭的意願。」

川普特使威科夫（Steve Witkoff）20日在挪威首都奧斯陸會晤烏克蘭總統澤倫斯基，兩人舉行會談，尋求結束俄羅斯對烏克蘭持續逾四年的侵略。

川普在談話中暗示莫斯科在戰局中占上風，因為「俄國是一部龐大的機器，他們只是不斷向前推進，這就是他們一直在做的事。他們已占領一大片土地」。

川普說：「我們期盼澤倫斯基達成協議，他有能力達成協議。他必須展現出有意願達成協議，因為我認為他的人民已無法再忍受了。」

美國總統川普。（美聯社）