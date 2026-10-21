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烏克蘭境內愛國者飛彈「只剩數枚」 美仍不放行

編譯中心／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國一處軍事訓練區時，站在愛國者防空飛彈系統...
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國一處軍事訓練區時，站在愛國者防空飛彈系統前。烏克蘭所需的攔截飛彈，川普政府尚未批准。(美聯社檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

華郵指出，烏克蘭急缺愛國者攔截飛彈，但川普政府尚未放行，美方延宕援助之際，烏方憂心防空能力與平民安全都將惡化。

華盛頓郵報報導，烏克蘭防空所需攔截飛彈，川普政府至今尚未批准移轉。川普總統近幾周頻向俄羅斯示好，並猛烈抨擊烏克蘭總統澤倫斯基無意結束戰爭。

根據一名美國官員與另外三名知情人士透露，這批準備要送往烏克蘭的愛國者飛彈，至少部分來自對烏克蘭友好的國家。由於這些武器由美國製造，美方握有最終管控權，其移轉必須獲得美國國防部長赫塞斯批准。

烏克蘭官員上周告訴華盛頓郵報，庫存中的攔截飛彈「只剩寥寥數枚」。官員指出，赫塞斯並未駁回飛彈移轉，但也未完成批准程序，不過部分對烏克蘭的其他援助仍獲放行。

川普近日一再抨擊澤倫斯基，雙方關係惡化，令人想起川普第二任期剛開始時的低點，當時川普一度將澤倫斯基趕出白宮。此後雙方關係回溫，直至兩人上個月在紐約會面時仍屬正面。

然而，面臨能源價格高漲與期中選舉局勢惡化，川普似乎愈來愈認定該為此負責的人就是澤倫斯基。烏克蘭數月來一直攻擊俄羅斯煉油廠，這正是基輔對莫斯科施壓的核心策略。

川普與澤倫斯基公開爭執，美國政府又扣住援助之際，烏克蘭官員表示，這些舉動讓防禦俄羅斯的空襲變得困難，民眾正付出生命代價。

澤倫斯基宣稱俄羅斯對烏克蘭發射16枚飛彈，他還在社群平台寫道，「昨夜俄羅斯又發動多波飛彈攻擊，我們的夥伴再一次的未發出預警。」

他補充說：「我們由衷歡迎夥伴為尊嚴地結束這場戰爭所做的每一次努力」，「然而，當烏克蘭的防空飛彈供應受阻，俄羅斯卻獲得放寬制裁或延後實施的待遇，很遺憾地，這代表我們有些夥伴不願正視現實。」

精華 FAQ

  • 報導指出，烏克蘭最急缺的是愛國者防空系統使用的攔截飛彈，這些武器對攔截俄羅斯飛彈與保護城市、基礎設施至關重要，但美國至今仍未批准移轉。

  • 因為這些武器雖可能來自友好國家，但屬於美國製造，美方握有最終管控權，因此移轉必須獲得國防部長赫塞斯批准；目前他未駁回，但也尚未完成程序。

  • 兩人近期公開爭執，使美烏關係再度惡化；在援助延宕與防空飛彈短缺下，烏克蘭官員認為這會削弱抵禦俄軍空襲的能力，並讓民眾承受更多生命風險。

烏克蘭 澤倫斯基 赫塞斯

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