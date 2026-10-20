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川普稱烏克蘭須展現結束戰爭意願 籲基輔與俄簽和平協議

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普呼籲烏克蘭與俄羅斯簽署協議終結戰事，並要求澤倫斯基展現結束戰爭的意願，同時暗示俄軍在戰場上占據優勢。

美國總統川普（Donald Trump）今天呼籲烏克蘭俄羅斯達成協議以終結兩國戰事，並表示基輔須展現出結束戰爭的意願。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴現場記者：「烏克蘭須展現想要結束這場戰爭的意願。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在挪威首都奧斯陸會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），兩人舉行會談，尋求結束俄羅斯對烏克蘭持續逾4年的侵略。

川普在談話中暗示莫斯科在戰局中占上風，因為「俄國是一部龐大的機器，他們只是不斷向前推進，這就是他們一直在做的事。他們已占領一大片土地」。

川普指出：「我們期盼澤倫斯基達成協議，他有能力達成協議。他必須展現出有意願達成協議，因為我認為他的人民已無法再忍受了。」

精華 FAQ

  • 川普公開呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議，藉此終結持續逾4年的戰爭。他的談話重點是雙方應盡快走向談判，而不是繼續拖延衝突。

  • 川普表示，烏克蘭必須展現想結束戰爭的意願，且澤倫斯基有能力達成協議。他認為基輔應釋出更明確的談判訊號，並接受可能的和平安排。

  • 川普暗示莫斯科在戰局中占上風，稱俄羅斯像一部龐大機器持續向前推進，並已占領大片土地。他也提到，烏克蘭人民可能已難以再承受戰爭。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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