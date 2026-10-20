川普稱烏克蘭須展現結束戰爭意願 籲基輔與俄簽和平協議
川普呼籲烏克蘭與俄羅斯簽署協議終結戰事，並要求澤倫斯基展現結束戰爭的意願，同時暗示俄軍在戰場上占據優勢。
AI摘要
文章摘要整理：
川普呼籲烏克蘭與俄羅斯簽署協議終結戰事，並要求澤倫斯基展現結束戰爭的意願，同時暗示俄軍在戰場上占據優勢。
美國總統川普（Donald Trump）今天呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議以終結兩國戰事，並表示基輔須展現出結束戰爭的意願。
路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴現場記者：「烏克蘭須展現想要結束這場戰爭的意願。」
川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天在挪威首都奧斯陸會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），兩人舉行會談，尋求結束俄羅斯對烏克蘭持續逾4年的侵略。
川普在談話中暗示莫斯科在戰局中占上風，因為「俄國是一部龐大的機器，他們只是不斷向前推進，這就是他們一直在做的事。他們已占領一大片土地」。
川普指出：「我們期盼澤倫斯基達成協議，他有能力達成協議。他必須展現出有意願達成協議，因為我認為他的人民已無法再忍受了。」
川普公開呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議，藉此終結持續逾4年的戰爭。他的談話重點是雙方應盡快走向談判，而不是繼續拖延衝突。 川普表示，烏克蘭必須展現想結束戰爭的意願，且澤倫斯基有能力達成協議。他認為基輔應釋出更明確的談判訊號，並接受可能的和平安排。 川普暗示莫斯科在戰局中占上風，稱俄羅斯像一部龐大機器持續向前推進，並已占領大片土地。他也提到，烏克蘭人民可能已難以再承受戰爭。
精華 FAQ
川普公開呼籲烏克蘭與俄羅斯達成協議，藉此終結持續逾4年的戰爭。他的談話重點是雙方應盡快走向談判，而不是繼續拖延衝突。
川普表示，烏克蘭必須展現想結束戰爭的意願，且澤倫斯基有能力達成協議。他認為基輔應釋出更明確的談判訊號，並接受可能的和平安排。
川普暗示莫斯科在戰局中占上風，稱俄羅斯像一部龐大機器持續向前推進，並已占領大片土地。他也提到，烏克蘭人民可能已難以再承受戰爭。
上一則