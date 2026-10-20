烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭第92獨立突擊旅稱，已成功以大型空中無人機從前線撤離一名受傷士兵，並指出此舉因敵方無人機與地雷威脅而無法採用傳統地面撤離。

烏克蘭 近日宣稱成功以空中無人機 從前線撤離一名傷兵，為全球首例，同時公布相關影片，從畫面中可以看到一名士兵把自己固定在大型無人機上，在模糊處理的區域上空低飛。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭第92獨立突擊旅（92nd Separate Assault Brigade）昨天分享的影片顯示，這名士兵將自己固定在一架大型無人機上，隨後無人機在一片經模糊處理的區域上方低空飛行。

無人機小心翼翼將士兵放下後，操作人員迎接他時說：「歡迎回到地面！」影片也將執行任務的無人機操作人員做臉部模糊處理。

該旅在貼文中寫道，這名身分未公開的步兵在陣地受傷，「由於敵方無人機活動頻繁，加上當地有地雷，無法使用傳統的無人地面載具進行撤離」。

貼文補充道：「在那一刻，我們單位的專家決定挑戰一項沒人做過的事：使用空中無人機撤離一名軍人。」

該旅表示，這架飛行器是一種重型六軸無人機，其烏克蘭製造商原本的設計目的是轟炸機。從影片中看來，無人機大小約為該名士兵的兩倍。

參與這次任務的專家須確保無人機能穩定載人飛行，避免翻覆或劇烈晃動。該旅補充道，獲救士兵正在接受治療及復健。