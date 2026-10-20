我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

希臘數以千計學生和教師上街 抗議教育及薪資問題

維密超模嫁星二代 公公喊「親女兒」合跳「愛情鳥」

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

中央社基輔20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭第92獨立突擊旅稱，已成功以大型空中無人機從前線撤離一名受傷士兵，並指出此舉因敵方無人機與地雷威脅而無法採用傳統地面撤離。

烏克蘭近日宣稱成功以空中無人機從前線撤離一名傷兵，為全球首例，同時公布相關影片，從畫面中可以看到一名士兵把自己固定在大型無人機上，在模糊處理的區域上空低飛。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭第92獨立突擊旅（92nd Separate Assault Brigade）昨天分享的影片顯示，這名士兵將自己固定在一架大型無人機上，隨後無人機在一片經模糊處理的區域上方低空飛行。

無人機小心翼翼將士兵放下後，操作人員迎接他時說：「歡迎回到地面！」影片也將執行任務的無人機操作人員做臉部模糊處理。

該旅在貼文中寫道，這名身分未公開的步兵在陣地受傷，「由於敵方無人機活動頻繁，加上當地有地雷，無法使用傳統的無人地面載具進行撤離」。

貼文補充道：「在那一刻，我們單位的專家決定挑戰一項沒人做過的事：使用空中無人機撤離一名軍人。」

該旅表示，這架飛行器是一種重型六軸無人機，其烏克蘭製造商原本的設計目的是轟炸機。從影片中看來，無人機大小約為該名士兵的兩倍。

參與這次任務的專家須確保無人機能穩定載人飛行，避免翻覆或劇烈晃動。該旅補充道，獲救士兵正在接受治療及復健。

精華 FAQ

  • 烏克蘭表示，已首次成功使用空中無人機從前線撤離一名傷兵，並公開相關影片。該行動被形容為全球首例，展現無人機在戰場救援上的新應用。

  • 第92獨立突擊旅說，現場敵方無人機活動頻繁，且地面有地雷，讓傳統無人地面載具無法安全進入，因此才改以空中無人機執行撤離任務。

  • 任務使用的是一架重型六軸無人機，原本設計用途是轟炸機，外觀看起來比士兵還大。獲救士兵已接受治療，並持續進行復健。

烏克蘭 無人機

上一則

伊朗最高安全官員：絕不容許核材料運出德黑蘭

下一則

川普稱烏克蘭須展現結束戰爭意願 籲基輔與俄簽和平協議

延伸閱讀

烏遭美俄雙重打擊 飛彈襲擊釀斷電 星盾受限重創作戰

烏遭美俄雙重打擊 飛彈襲擊釀斷電 星盾受限重創作戰
烏克蘭：SpaceX對星鏈運作設限 干擾烏軍無人機作戰任務

烏克蘭：SpaceX對星鏈運作設限 干擾烏軍無人機作戰任務
川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港

川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港
烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

2026-10-20 00:58

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道
加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍

加州華女開車看色情網站 釀死亡車禍