為放寬部分對俄制裁辯護 川普批澤倫斯基拿好處不停戰

AI摘要 文章摘要整理： 川普為暫緩部分對俄制裁辯護，稱此舉是為保住俄烏談判空間，並再度批評澤倫斯基不願結束戰爭；美國官員則否認外界對援烏合作生變的指控。

美國總統川普 18日為他本月放寬部分對俄羅斯制裁的決定辯護，並又一次指控烏克蘭 總統澤倫斯基不願讓已鏖戰快五年的俄烏戰爭畫下句點。

川普在自創社媒真實社群寫道，「我對俄羅斯的決定很簡單。我正協調俄烏戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢的舉動，讓俄國 離開談判桌（即不願透過外交解決）」。

川普16日深夜簽署行政命令，豁免以力挺烏克蘭抗俄的已故共和黨籍聯邦參議員葛理漢之名，命名的部分美國對俄新制裁。

川普也暫時豁免對俄國柴油的制裁，讓大量俄油流入包括美國的全球市場，希望在11月美國期中選舉前壓低燃料價格。

川普上述做法除了令基輔及其歐洲盟友感到震驚，也擴大川普與澤倫斯基的嫌隙，使美烏關係惡化。

川普也在該發文寫道，「有關（俄烏）戰爭的談判取得巨大進展，這也包含（雙方）交換人質的談判；現在簽署『那份文件』會產生那樣的結果，而且我可以晚點簽，或在我想要的任何時候簽。」

尚不清楚「那份文件」到底是什麼。白宮也尚未對此置評。

川普還寫道，「也許更重要的，與他們原本可以做的相比，俄國現在為伊朗所做的事微乎其微，如果俄國有做的話。我希望保持這種狀態，而且也辦得到，除非有蠢蛋從中作梗」。

川普並再批評烏克蘭蓄意攻擊俄國煉油廠，企圖影響即將到來的美國期中選舉結果，不利共和黨選情。他甚至以類似稱讚的口吻，提到俄國以低價供應全球數百萬桶柴油。

川普在該發文表示，「澤倫斯基正以俄國柴油煉油廠為目標，他明明知道這些攻擊正嚴重衝擊包含美國的全球柴油市場。農民、牧場主人及各種企業都因此蒙受龐大損失；澤倫斯基卻根本不在乎，老實講，在歐洲給了他那麼多錢，與以前（美國前總統）拜登給他的錢，他根本不想結束這場戰爭，搞不好從來都沒想要結束」。

川普又一次提及，兩年前的澤倫斯基原本可以達成更好條件的俄烏終戰協議，但如今烏克蘭滿目瘡痍、許多領土和海域被奪占且男性人口銳減、大量民眾傷亡。

美國國務卿魯比歐19日在烏茲別克撒馬罕指稱，美方並未暫停與烏方分享情報；美財長貝森特也在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」稱，烏方指控川普政府及美國科技富豪馬斯克使「星盾」降速，這並非事實，澤倫斯基此一指控魯莽，「必須非常小心」。