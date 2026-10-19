俄軍空襲烏克蘭哈爾科夫州一座公園 釀6死含3孩童
俄羅斯無人機襲擊烏克蘭哈爾科夫州一座村莊公園，造成6人死亡、10多人受傷，其中包括3名孩童，烏方指稱現場當時有家庭帶著孩子活動。
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俄羅斯無人機襲擊烏克蘭哈爾科夫州一座村莊公園，造成6人死亡、10多人受傷，其中包括3名孩童，烏方指稱現場當時有家庭帶著孩子活動。
俄烏戰火持續延燒之際，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫表示，俄羅斯今天出動無人機，襲擊哈爾科夫州一座村莊的公園造成6人喪命，其中包括3名孩童。
路透社報導，席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍早於通訊軟體Telegram發文還寫道，這起發生在哈爾科夫市西南方的無人機攻擊也導致10多人受傷。
烏克蘭內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）指出，無人機擊中一座公園，當時那裡有數個家庭正陪著孩子玩耍。
維赫夫斯基更於社群媒體發布一張經過模糊處理的照片，可以看到一具孩童遺體在嬰兒車內。
發布到網路上的其他照片顯示，緊急救難人員在一棟受損建築物周圍進行作業。
攻擊發生在烏克蘭東北部的哈爾科夫州，地點是一座村莊的公園，位置在哈爾科夫市西南方。州長席尼胡波夫指出，這次襲擊造成嚴重死傷。 根據報導，這起無人機攻擊共造成6人喪命，其中包括3名孩童。烏克蘭內政部長表示，當時公園內有多個家庭陪著孩子玩耍，因此傷亡格外令人震驚。 哈爾科夫州長在Telegram通報死傷情況，內政部長則說無人機擊中公園時，現場有家庭與孩童活動。社群媒體照片顯示救難人員在受損建築周圍進行搜救。
精華 FAQ
攻擊發生在烏克蘭東北部的哈爾科夫州，地點是一座村莊的公園，位置在哈爾科夫市西南方。州長席尼胡波夫指出，這次襲擊造成嚴重死傷。
根據報導，這起無人機攻擊共造成6人喪命，其中包括3名孩童。烏克蘭內政部長表示，當時公園內有多個家庭陪著孩子玩耍，因此傷亡格外令人震驚。
哈爾科夫州長在Telegram通報死傷情況，內政部長則說無人機擊中公園時，現場有家庭與孩童活動。社群媒體照片顯示救難人員在受損建築周圍進行搜救。
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