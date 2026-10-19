我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2027全球10大熱門旅遊地 美國僅加州這濱海小鎮上榜

俄軍空襲烏克蘭哈爾科夫州一座公園 釀6死含3孩童

中央社／基輔19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯無人機襲擊烏克蘭哈爾科夫州一座村莊公園，造成6人死亡、10多人受傷，其中包括3名孩童，烏方指稱現場當時有家庭帶著孩子活動。

俄烏戰火持續延燒之際，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫表示，俄羅斯今天出動無人機，襲擊哈爾科夫州一座村莊的公園造成6人喪命，其中包括3名孩童。

路透社報導，席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍早於通訊軟體Telegram發文還寫道，這起發生在哈爾科夫市西南方的無人機攻擊也導致10多人受傷。

烏克蘭內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）指出，無人機擊中一座公園，當時那裡有數個家庭正陪著孩子玩耍。

維赫夫斯基更於社群媒體發布一張經過模糊處理的照片，可以看到一具孩童遺體在嬰兒車內。

發布到網路上的其他照片顯示，緊急救難人員在一棟受損建築物周圍進行作業。

精華 FAQ

  • 攻擊發生在烏克蘭東北部的哈爾科夫州，地點是一座村莊的公園，位置在哈爾科夫市西南方。州長席尼胡波夫指出，這次襲擊造成嚴重死傷。

  • 根據報導，這起無人機攻擊共造成6人喪命，其中包括3名孩童。烏克蘭內政部長表示，當時公園內有多個家庭陪著孩子玩耍，因此傷亡格外令人震驚。

  • 哈爾科夫州長在Telegram通報死傷情況，內政部長則說無人機擊中公園時，現場有家庭與孩童活動。社群媒體照片顯示救難人員在受損建築周圍進行搜救。

俄羅斯 烏克蘭

上一則

法國示威演變成暴力衝突 北部城市局部宵禁

延伸閱讀

烏克蘭中部遭俄軍大規模無人機空襲 釀3死6傷

烏克蘭中部遭俄軍大規模無人機空襲 釀3死6傷
烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷
川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港

川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港
烏克蘭空襲俄軍用機場 稱擊損6架Su-34M戰鬥轟炸機

烏克蘭空襲俄軍用機場 稱擊損6架Su-34M戰鬥轟炸機

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解