俄軍空襲烏克蘭哈爾科夫州一座公園 釀6死含3孩童

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯無人機襲擊烏克蘭哈爾科夫州一座村莊公園，造成6人死亡、10多人受傷，其中包括3名孩童，烏方指稱現場當時有家庭帶著孩子活動。

俄烏戰火持續延燒之際，烏克蘭 東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫表示，俄羅斯 今天出動無人機，襲擊哈爾科夫州一座村莊的公園造成6人喪命，其中包括3名孩童。

路透社報導，席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍早於通訊軟體Telegram發文還寫道，這起發生在哈爾科夫市西南方的無人機攻擊也導致10多人受傷。

烏克蘭內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）指出，無人機擊中一座公園，當時那裡有數個家庭正陪著孩子玩耍。

維赫夫斯基更於社群媒體發布一張經過模糊處理的照片，可以看到一具孩童遺體在嬰兒車內。

發布到網路上的其他照片顯示，緊急救難人員在一棟受損建築物周圍進行作業。