川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港

俄羅斯當局指聖彼得堡石油碼頭18日遭到烏軍無人機攻擊目標。圖片顯示碼頭內外陷入火海。這座碼頭每年可處理多達1250萬公噸石油。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭在川普介入的能源停火破局後，對聖彼得堡油港發動今年最大規模無人機攻擊之一；澤倫斯基並稱，俄方持續攻擊能源網，烏方已恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。

烏克蘭18日發動大規模無人機空襲，擊中俄羅斯 聖彼得堡的石油港口、儲油庫及多處能源設施，引發熊熊大火，陷入火海。此舉發生在川普 總統介入斡旋「能源停火」破局後，烏克蘭總統澤倫斯基表示因俄方持續轟炸烏國能源網，基輔已全面恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。

聖彼得堡市是俄國總統普亭 的家鄉。

這是烏克蘭對俄羅斯發動今年最大規模的無人機攻擊之一。有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭與美國近幾天關係日趨緊張，引發烏方擔憂，在俄羅斯不斷攻擊下，烏方在邁入另一個冬天之際，可能失去不可或缺的支持。

但烏克蘭仍持續對俄羅斯境內目標發動遠程攻擊，俄國國防部表示，17日夜間至18日，俄軍在國內多地擊落1015架烏克蘭無人機。

俄羅斯當局指出，聖彼得堡石油碼頭(St. Petersburg Oil Terminal)是被攻擊目標之一。這座碼頭每年可處理多達1250萬公噸石油。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴俄羅斯國家通訊社塔斯社，基輔正在「抵抗」莫斯科的入侵，但無法「改變當前的局勢」。

負責製造此次攻擊用無人機的烏克蘭國防製造商「火點」(Fire Point)表示，該碼頭遭攻擊後，其園區內發生火災。

根據俄羅斯物流公司Ozon，聖彼得堡一座物流中心也遭到攻擊。聖彼得堡當局指出，這波攻擊造成1人死亡、5人受傷，並損壞部分住宅。

澤倫斯基18日稍早在周日NBC的「會見媒體」時政節目中表示，取消對俄羅斯的制裁將加強普亭的戰爭行動。他也表示，美烏情報共享在「中斷一段時間後」已經恢復。

他說，雖然他信任川普，但與莫斯科結盟對華盛頓來說將是一場悲劇，也是一個「歷史性的錯誤」。他說「人們想要忘記正在發生的事情。但我們不能給他們這種遺忘、改變現實或篡改真相的機會，」

澤倫斯基說。 「我們不能把我跟普亭相提並論。他是侵略者。他佔領了我們。他殺害了成年人和兒童，殺害了他的士兵。他是恐怖分子。這就是為什麼我希望川普總統能夠明確表明他的立場。」

澤倫斯基18日稍晚在社交媒體上表示，他已與川普總統特使威特科夫和庫許納就10月9日美烏談判團隊在佛州邁阿密舉行的會晤結果以及「外交的下一步措施」進行交談。

在基輔艱難地抵禦俄羅斯飛彈攻勢的此刻，澤倫斯基指出，有討論到美方愛國者防空系統供應事宜。在另外訪問中，澤倫斯基表示，如果要烏克蘭不再攻擊俄國的石油設施，美國可以考慮加快步伐提供烏克蘭防禦性的愛國者飛彈。

他強調戰爭局勢「極度仰賴」美國立場，同時表示「顯然有許多事情對我們所有人都至關重要，而這場戰爭必須結束」。他表示，烏方準備以「具建設性」和「誠實」的方式合作，「期盼所有合作夥伴都能採取完全相同作法，無論是歐洲方面，還是美國方面」。

澤倫斯基18日在X網站上發文稱，自川普宣布停火以來，俄羅斯在一周內對烏克蘭的能源、石油和天然氣部門發動76次襲擊。烏克蘭政府最初表示遵守停火協議。他表示，烏克蘭四個地區的能源設施一夜之間遭到攻擊，導致數萬戶家庭斷電，並指責俄羅斯試圖製造停電。

官方16日公布的照片顯示身著軍裝的俄國總統普亭在俄國不知名地點指揮戰事。俄烏雙方戰爭沒有因為川普總統介入協調而停止。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基反對川普總統與普亭談合作。(路透)

烏方18日公布的照片顯示在烏東格旦斯克地區的民宅，遭俄軍空襲後，消防員正在滅火救災。(路透)