川普斡旋「能源停火」破局 烏空襲俄油港
烏克蘭在川普介入的能源停火破局後，對聖彼得堡油港發動今年最大規模無人機攻擊之一；澤倫斯基並稱，俄方持續攻擊能源網，烏方已恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。
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烏克蘭在川普介入的能源停火破局後，對聖彼得堡油港發動今年最大規模無人機攻擊之一；澤倫斯基並稱，俄方持續攻擊能源網，烏方已恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。
烏克蘭18日發動大規模無人機空襲，擊中俄羅斯聖彼得堡的石油港口、儲油庫及多處能源設施，引發熊熊大火，陷入火海。此舉發生在川普總統介入斡旋「能源停火」破局後，烏克蘭總統澤倫斯基表示因俄方持續轟炸烏國能源網，基輔已全面恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。
聖彼得堡市是俄國總統普亭的家鄉。
這是烏克蘭對俄羅斯發動今年最大規模的無人機攻擊之一。有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭與美國近幾天關係日趨緊張，引發烏方擔憂，在俄羅斯不斷攻擊下，烏方在邁入另一個冬天之際，可能失去不可或缺的支持。
但烏克蘭仍持續對俄羅斯境內目標發動遠程攻擊，俄國國防部表示，17日夜間至18日，俄軍在國內多地擊落1015架烏克蘭無人機。
俄羅斯當局指出，聖彼得堡石油碼頭(St. Petersburg Oil Terminal)是被攻擊目標之一。這座碼頭每年可處理多達1250萬公噸石油。
克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴俄羅斯國家通訊社塔斯社，基輔正在「抵抗」莫斯科的入侵，但無法「改變當前的局勢」。
負責製造此次攻擊用無人機的烏克蘭國防製造商「火點」(Fire Point)表示，該碼頭遭攻擊後，其園區內發生火災。
根據俄羅斯物流公司Ozon，聖彼得堡一座物流中心也遭到攻擊。聖彼得堡當局指出，這波攻擊造成1人死亡、5人受傷，並損壞部分住宅。
澤倫斯基18日稍早在周日NBC的「會見媒體」時政節目中表示，取消對俄羅斯的制裁將加強普亭的戰爭行動。他也表示，美烏情報共享在「中斷一段時間後」已經恢復。
他說，雖然他信任川普，但與莫斯科結盟對華盛頓來說將是一場悲劇，也是一個「歷史性的錯誤」。他說「人們想要忘記正在發生的事情。但我們不能給他們這種遺忘、改變現實或篡改真相的機會，」
澤倫斯基說。 「我們不能把我跟普亭相提並論。他是侵略者。他佔領了我們。他殺害了成年人和兒童，殺害了他的士兵。他是恐怖分子。這就是為什麼我希望川普總統能夠明確表明他的立場。」
澤倫斯基18日稍晚在社交媒體上表示，他已與川普總統特使威特科夫和庫許納就10月9日美烏談判團隊在佛州邁阿密舉行的會晤結果以及「外交的下一步措施」進行交談。
在基輔艱難地抵禦俄羅斯飛彈攻勢的此刻，澤倫斯基指出，有討論到美方愛國者防空系統供應事宜。在另外訪問中，澤倫斯基表示，如果要烏克蘭不再攻擊俄國的石油設施，美國可以考慮加快步伐提供烏克蘭防禦性的愛國者飛彈。
他強調戰爭局勢「極度仰賴」美國立場，同時表示「顯然有許多事情對我們所有人都至關重要，而這場戰爭必須結束」。他表示，烏方準備以「具建設性」和「誠實」的方式合作，「期盼所有合作夥伴都能採取完全相同作法，無論是歐洲方面，還是美國方面」。
澤倫斯基18日在X網站上發文稱，自川普宣布停火以來，俄羅斯在一周內對烏克蘭的能源、石油和天然氣部門發動76次襲擊。烏克蘭政府最初表示遵守停火協議。他表示，烏克蘭四個地區的能源設施一夜之間遭到攻擊，導致數萬戶家庭斷電，並指責俄羅斯試圖製造停電。
主要目標包括俄羅斯聖彼得堡石油港口、儲油庫與多處能源設施，俄方並稱物流中心也遭波及。攻擊引發大火，且造成1死、5傷及部分住宅受損。 因俄羅斯持續轟炸烏克蘭能源網，澤倫斯基表示基輔原本遵守停火，但在對方未停止攻擊後，烏方已全面恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。 他表示美烏情報共享已恢復，也提到若美國希望烏克蘭停止攻擊俄國油設施，可加快提供愛國者飛彈，並強調戰爭局勢高度取決於美方立場。
精華 FAQ
主要目標包括俄羅斯聖彼得堡石油港口、儲油庫與多處能源設施，俄方並稱物流中心也遭波及。攻擊引發大火，且造成1死、5傷及部分住宅受損。
因俄羅斯持續轟炸烏克蘭能源網，澤倫斯基表示基輔原本遵守停火，但在對方未停止攻擊後，烏方已全面恢復打擊俄羅斯石油與煉油產業。
他表示美烏情報共享已恢復，也提到若美國希望烏克蘭停止攻擊俄國油設施，可加快提供愛國者飛彈，並強調戰爭局勢高度取決於美方立場。
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