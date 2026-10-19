川普只顧油價和選票 澤倫斯基不忍了

AI摘要 文章摘要整理： 川普因油價與選舉壓力調整對俄政策並施壓烏克蘭，澤倫斯基則公開反擊，指責俄軍持續攻擊與制裁失衡，雙方在能源戰上衝突升高。

近日川普 總統放鬆對俄羅斯的能源制裁、讚揚普亭總統、加強施壓烏克蘭並呼籲澤倫斯基 下台，上周更說「我覺得澤倫斯基比普亭更難打交道。」而兩人在能源方面的利益衝突，使得澤倫斯基決定甘冒進一步激怒川普的風險也要公開批評他，目標是向美國和歐洲大眾傳遞一個訊息：烏克蘭將不惜一切代價捍衛自身安全，而俄羅斯入侵、全球高油價 都不是烏克蘭的責任。

華爾街日報18日報導，本月川普宣布與普亭達成協議，俄羅斯將向美國和全球市場供應柴油，稱有助於降低柴油油價。16日，他又豁免了一項兩黨法案原定對俄實施的大部分制裁，招致兩黨批評。

據報導，10月9日稍早，就在川普宣布與普亭柴油協議之前，澤倫斯基正在基輔與一群支持烏克蘭的美國議員會談，該代表團由參院軍事委員會主席、密西西比州共和黨參議員威克爾(Roger Wicker))率領。代表團中的共和黨人向烏克蘭官員提議：美國可以允許烏克蘭在俄羅斯境內約200哩範圍內使用星鏈(Starlink)，條件是烏克蘭停止轟炸俄羅斯煉油廠，澤倫斯基同意這是個好主意。然而據幾位與會者透露，就在同一天，白宮特使威科夫(Steve Witkoff)和庫許納(Jared Kushner)在邁阿密向烏官員施壓，直接要求烏克蘭停止襲擊煉油廠。

知情人士透露，川普已就烏克蘭襲擊煉油廠一事對澤倫斯基抱怨了數周，指責攻擊導致油價飆升，擔心波及到11月期中選舉的選情。澤倫斯基回應，打擊俄能源收入是烏克蘭迫使普亭結束戰爭的關鍵戰略。澤倫斯基也提出方案：如果俄羅斯停止轟炸烏克蘭的能源基礎設施，或者美國在今年冬天交付更多愛國者飛彈給烏克蘭以保護其免受彈道飛彈襲擊，烏軍就可會停止攻擊俄國煉油廠。

普亭拒絕了雙方達成的能源停火協議，而白宮也只同意交付少量愛國者飛彈。川普11日宣布烏俄「能源停火」，澤倫斯基雖感到意外但還是下令暫停攻擊三天，然而俄羅斯卻繼續轟炸烏克蘭發電廠。三天停火後，澤倫斯基抱怨川普對俄羅斯襲擊發電廠、殺害平民的行為隻字未提，並說「到此為止」，決定加強批評川普。澤倫斯基18日表示，自川普宣布能源停火以來，俄羅斯已轟炸烏克蘭能源基礎設施達76次。