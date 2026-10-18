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烏克蘭：奧列什基淪為「死亡陷阱」 居民深陷飢餓危機

中央社／基輔17日電
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畫面顯示，烏國南部的奧列什基鎮一處居民區冒出濃煙。 （美聯社）
畫面顯示，烏國南部的奧列什基鎮一處居民區冒出濃煙。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭指俄軍讓奧列什基陷入饑餓與死亡危機，醫療物資匱乏、居民無法安全撤離，並呼籲國際組織立即介入援助。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天表示，俄羅斯占領軍正將烏國南部的奧列什基鎮（Oleshky）變成「死亡陷阱」，當地居民深陷飢餓困境。他呼籲國際組織伸出援手，協助撤離居民。

路透報導，西比哈在社群平台X發表上述談話。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日與教宗良十四世（Pope Leo XIV）通話時，承諾將協助向奧列什基運送重要物資。

西比哈寫道，「俄羅斯正試圖將烏克蘭的奧列什基鎮變成死亡陷阱。當地醫院的藥品用罄，數十具遺體躺在街頭或民宅內，俄軍甚至禁止居民埋葬死者。」

他指出，「當地家庭正在挨餓，只能靠剩餘的蔬菜、醃漬食品，甚至蝸牛維生…烏克蘭已多次呼籲讓居民安全撤離，並開放國際人道援助進入。這些呼籲不能再被忽視。」

克里姆林宮9月坦言，奧列什基的糧食與醫療物資供應面臨嚴重問題，並稱俄軍正努力解決。烏克蘭軍方則曾2度使用無人機向當地運送食物與藥品。

西比哈呼籲聯合國（United Nations）、紅十字國際委員會（International Committee of The Red Cross）及其他組織採取行動，「確保居民能透過安全通道撤離，並立即開放人道援助進入」。

奧列什基位於赫松州（Kherson）第聶伯河（Dnipro River）東岸。俄軍於2022年入侵烏克蘭後不久，即占領赫松州大部分地區。烏軍後來發動反攻，收復大片失土，包括赫松市。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週形容，奧列什基的情況是「種族滅絕」。

根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）駐烏克蘭觀察團負責人貝爾（Danielle Bell）的說法，奧列什基戰前人口約2萬4000人，如今僅剩約1700名居民，其中包括47名兒童。

地方檢察官今天表示，俄軍對位於第聶伯河對岸的赫松市投下航空炸彈，造成1名救護車駕駛死亡，另有40人受傷。

精華 FAQ

  • 西比哈表示，俄羅斯占領軍正把奧列什基變成「死亡陷阱」，當地居民面臨嚴重飢餓、缺藥與無法安葬死者的困境，情況已相當危急。

  • 內文指出，當地醫院藥品已用罄，街頭與民宅內有遺體未處理，家庭只能靠剩餘蔬菜、醃漬食品甚至蝸牛維生，基本生存條件急遽惡化。

  • 烏方呼籲聯合國、紅十字國際委員會等機構介入，確保居民能透過安全通道撤離，並立即開放人道援助進入當地，避免危機持續擴大。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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