川普批烏可恥 荷蘭轟言論很不妥 歐盟領袖力挺澤倫斯基

AI摘要 文章摘要整理： 川普指責烏克蘭攻擊俄煉油廠「可恥」後，歐盟領袖在布魯塞爾峰會一致力挺澤倫斯基，並就冬季援助、防空與資金需求展開討論。

在美國總統川普 批評烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠的行動「可恥（a disgrace）」之後，歐盟 領袖16日在峰會上團結支持烏克蘭總統澤倫斯基 。

路透報導，歐盟在比利時首都布魯塞爾接待澤倫斯基之際，正逢烏克蘭面臨極為艱困的時刻。俄羅斯持續以飛彈和無人機攻擊烏克蘭各城市，外界也擔憂美國可能減少與基輔分享情報並削減對烏克蘭的武器援助。

川普將能源價格上漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，原因不外乎和即將到來的期中選舉有關。他認為能源價格上漲可能影響選情且讓他在選票上付出代價。

澤倫斯基表示：「我們希望盡快結束這場戰爭。目前我們看不到俄羅斯方面有任何準備結束戰爭的跡象，因此我們必須為冬季做好準備。冬季援助方案不只涵蓋能源，還包括防空和資金。」他補充說，將與歐洲領袖討論烏克蘭今年剩餘的時間及2027年的需求。

歐盟領袖已公開批評川普與俄羅斯達成的柴油協議。不過，伊朗戰爭爆發後導致的能源價格飆升問題也讓歐盟成員國面臨壓力。

荷蘭總理葉騰(Rob Jetten)表示：「我對願意承諾提供烏克蘭新一輪財政援助的國家數量感到不滿。不過，我們很快就會看到數個國家承諾提供更多的軍事援助。」

當被問及其如何看待川普的最新的言論，葉騰不諱言指出川普的言論相當不妥：「那樣的說話方式並不恰當。捍衛烏克蘭、支持烏克蘭在這場戰爭中抵抗侵略也同樣符合川普的利益。」

俄羅斯總統普則淡化烏克蘭對俄煉油廠襲擊所造成的影響，稱這些襲擊「並未造成什麼特別重大的後果」。而在澤倫斯基出席峰會的前一天，俄羅斯也採取行動，將法國、德國、瑞典及荷蘭企業在俄羅斯境內的資產交由臨時管理，以報復歐盟支持烏克蘭。

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