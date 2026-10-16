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普亭：繼續打擊烏克蘭軍工企業

新華社莫斯科10月16日電
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普亭16日視察俄聯合部隊集群一處輔助指揮所，發表講話。（歐新社）
普亭16日視察俄聯合部隊集群一處輔助指揮所，發表講話。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

普亭表示，俄軍正以打擊烏軍工、能源與物流設施回應烏方攻擊，並稱俄軍今年戰果擴大、頓內次克仍為重點目標。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日表示，作為對烏克蘭當局襲擊俄工業企業和燃料能源綜合體企業的回應，俄武裝力量繼續打擊烏軍工綜合體企業以及相關設施。

俄總統網站16日發布消息稱，普亭當天視察俄聯合部隊集群一處輔助指揮所，與俄軍總參謀部負責人及各部隊指揮員就特別軍事行動區域當前局勢和近期戰況召開會議。普亭在會上表示，今年年初以來，俄軍已控制310個居民點和約6500平方公里區域。盧甘斯克（Luhansk）地區已被俄方完全控制。目前頓內次克（Donetsk）地區仍有超10%的領土、札波羅熱（Zaporizhzhia）地區有16.5%的領土處於烏方控制之下。

俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在會上會報說，9月至10月俄方對烏方共實施12次大規模打擊，擊中30家參與生產和儲存飛彈及攻擊型無人機的軍工綜合體企業和物流中心、14個燃料、能源和交通基礎設施目標。

格拉西莫夫說，烏克蘭9家冶金企業被摧毀。為回應烏方試圖阻止俄方在黑海的航運，俄軍正對烏港口和物流基礎設施、海上船隻進行系統性打擊。俄總參謀部還按計畫對具有戰略價值的橋樑和為烏軍服務的鐵路設施與數據中心進行打擊。此外，俄軍已著手對烏克蘭能源設施實施大規模打擊。

普亭表示，俄軍不斷加快在整個戰線上的攻勢，與烏接壤地帶的「安全區」近幾月來顯著擴大。地面局勢的主要任務之一仍是「解放」頓內次克。俄軍控制多布羅皮利亞市（Dobropillia）是特別軍事行動中的標誌性事件，打通了至頓內次克的通道。

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精華 FAQ

  • 普亭表示，俄武裝力量正持續打擊烏克蘭軍工綜合體企業及相關設施，作為對烏方襲擊俄工業企業與燃料能源綜合體的回應。

  • 普亭稱，今年年初以來俄軍已控制310個居民點與約6500平方公里，盧甘斯克已全境受控；頓內次克與札波羅熱仍有部分地區在烏方控制下。

  • 格拉西莫夫說，9月至10月俄方實施12次大規模打擊，命中軍工企業、物流中心、燃料能源與交通設施，並對港口、船隻、橋樑、鐵路和數據中心進行攻擊。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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