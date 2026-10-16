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澤倫斯基要求歐盟追加700億歐元援助

新華社布魯塞爾10月16日電
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烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

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澤倫斯基在布魯塞爾向歐盟要求追加700億歐元援助，並呼籲加碼對俄制裁；同時他也談到星鏈限制、防空飛彈供應及烏美後續會晤安排。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會上要求歐盟明年再提供至少700億歐元援助。他還表示，美國「星鏈」（Starlink）衛星通訊系統的使用限制影響烏軍攔截俄羅斯無人機的能力，烏美預計將在未來幾天安排一定層級的會晤。

澤倫斯基在向歐盟領袖發表演說時說，烏克蘭2027年戰爭相關支出預計將達1550億歐元，烏方至少還需要歐盟提供700億歐元，用於國防、武器裝備及增強國家韌性。

澤倫斯基呼籲歐盟推出強有力的第22輪對俄制裁措施，重點針對參與俄羅斯彈道飛彈、先進通訊系統和無人機生產的企業與個人。他還批評美國與俄羅斯之間的「柴油協議」，認為相關安排將增加俄方收入，為其繼續開展軍事行動提供資金。

在隨後舉行的新聞發布會上，澤倫斯基表示，烏克蘭目前並未考慮全面替代「星鏈」，但正與包括法國在內的國家合作，尋求補充相關能力。

在防空武器供應方面，澤倫斯基表示，烏克蘭透過歐洲出資的採購機制從美國獲得「愛國者」防空系統使用的PAC-2和PAC-3飛彈，但目前大部分相關飛彈被運往中東，烏克蘭已不是優先接收方。他說，烏方正從歐洲及其他國家協調籌集防空飛彈。按照烏方提出的今冬最低防空需求，歐洲現有防空飛彈庫存足以滿足相關需求。

談及烏美關係，澤倫斯基表示，烏方先前對美國與俄羅斯達成的「柴油協議」及有關解除制裁安排並不知情。他曾要求美方在無法實現能源停火的情況下，向烏克蘭提供足夠的飛彈，以幫助保護能源基礎設施，但尚未獲得相關支持。

澤倫斯基說，烏克蘭談判團隊目前仍與美方保持密切溝通，預計雙方將在未來幾天安排一定層級的會晤。

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精華 FAQ

  • 他要求歐盟在明年再提供至少700億歐元援助，用於烏克蘭的國防、武器裝備與國家韌性建設，以應對持續升高的戰爭成本。

  • 澤倫斯基表示，烏克蘭2027年戰爭相關支出預計將達1550億歐元，現有資源不足以支撐戰事與防禦需求，因此必須提前補足資金缺口。

  • 他批評美俄之間的「柴油協議」及解除制裁安排會增加俄方收入，並指出星鏈使用限制影響攔截無人機能力；烏美雙方預計也將在未來幾天安排會晤。

澤倫斯基 歐盟 烏克蘭

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