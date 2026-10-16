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是否被川普當代罪羔羊？澤倫斯基微笑未正面回應

中央社布魯塞爾16日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基在布魯塞爾面對記者追問川普是否把他當代罪羔羊，只以微笑帶過；同時他也提到美烏關係緊張，但雙方談判代表可能很快再會面。

烏克蘭總統澤倫斯基今天被問到，美國總統川普是否為轉移外界對其政治困境的注意力，而把他當作代罪羔羊；澤倫斯基只是意味深長一笑，沒有正面回答。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布魯塞爾會晤歐盟領袖後舉行記者會。當他被問到，川普（Donald Trump）是否因深陷伊朗問題，又面臨柴油價格飆漲壓力，試圖在11月期中選舉前轉移外界對其政治困境的注意力，因而把矛頭指向他。

澤倫斯基先是笑而不語，隨後表示「這就是我的回應」，這番話讓現場記者哄堂大笑。

美烏關係惡化之際，川普今天稍早指出，比起和澤倫斯基溝通，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）打交道還比較容易。

澤倫斯基說：「烏克蘭昨天遭到1000架無人機攻擊，1000架，美方卻表示很難與澤倫斯基對話，和普亭打交道反而比較簡單。」

儘管烏克蘭當局對美俄達成柴油協議感到不滿，澤倫斯基表示，烏美雙方的談判代表可能很快就會安排會面。

澤倫斯基告訴記者：「我知道我們的團隊一直與美方保持聯繫。我認為，雙方未來幾天內就會敲定某個層級的會談。」

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精華 FAQ

  • 他被問川普是否因政治壓力而把他當作代罪羔羊、藉此轉移外界注意力。面對這個敏感問題，澤倫斯基沒有直接否認或評論，只是微笑以對。

  • 他先是意味深長地笑而不語，之後只說「這就是我的回應」。這個簡短反應引發現場記者哄堂大笑，也顯示他選擇以幽默避開正面回答。

  • 川普稱與普亭打交道比和澤倫斯基溝通更容易，顯示雙方互動不佳；同時澤倫斯基提到烏克蘭遭到1000架無人機攻擊，並表示雙方談判代表可能很快會面。

澤倫斯基 川普 伊朗

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