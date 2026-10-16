馬斯克附和川普促澤倫斯基下台 稱烏星盾限速不干他的事

烏克蘭敖德薩州一間超市15日遭俄軍噴射式無人機攻擊受損。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 星鏈在烏克蘭傳出遭限速，影響無人機作戰與後勤打擊；馬斯克稱限制由美國政府決定，並再度批評澤倫斯基應辭職。

烏克蘭無人機仰賴美國科技富豪馬斯克 旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星鏈」網路導航。但星鏈衛星提供烏克蘭的部分服務13日突受限，多項對俄作戰任務因此受阻。他14日暗示，烏克蘭武裝部隊是使用星鏈的軍用版「星盾」，這由美國政府掌控，所有關於其網速或使用限制，均由美國總統川普 和美軍定奪，商業領域的星鏈才是由SpaceX控制，且用途僅限民用或防衛性質的軍事行動。

此外，另據報導，馬斯克還在社群媒體，附和川普日前提出撤換烏國領導人的言論，「屠殺還在繼續。澤倫斯基 是時候辭職」。澤倫斯基此前表示，只要俄羅斯停火60天，就願意舉行大選。

星鏈13日晚間將連線速度上限設為每小時160公里，「終端」（如無人機等武器的接收器）的移動速度一超過這個速度，就會中斷連線。烏克蘭無人機大多安裝該接收器作為導航系統，這些終端分布包含俄占區的烏克蘭各地。

烏克蘭總統顧問貝斯克雷斯諾夫14日在社媒TG直言，過去一晚，SpaceX對星鏈服務的終端限速，烏克蘭武裝部隊卻未接獲相關預警，造成原定的多項任務中斷；相關限制很明顯不可能是巧合，而是與當前的（地緣）政治情勢，即基輔與華府最新的緊張關係有關。

英國金融時報14日也引述烏克蘭官員報導，連線受阻使他們無法有效打擊俄軍後方補給線和後勤設施，且來得毫無預警，凌晨突然發生。

前烏克蘭國防部長費多羅夫在社媒X寫道，連線受阻的情況，14日晚間已逐漸恢復；完全取消速度限制，對烏克蘭國防至關重要。他並感謝馬斯克，請繼續支持烏克蘭。

約一小時後馬斯克在X做出回應。他強調，任何服務受阻的情況均由美國政府負責，而非SpaceX。他的說法是，烏克蘭武裝部隊至今仰賴用於戰場通訊的星盾，和限於民用或從事防禦性活動的星鏈是兩套不同系統，星鏈不得用於攻擊性活動。

馬斯克還批評烏克蘭總統澤倫斯基，俄烏戰場上的「屠殺仍持續中，澤倫斯基該下台了」。

星鏈及星盾皆為SpaceX擁有。星鏈是民用的商業服務，藉由低地球軌道衛星提供網路連線，尤其對偏遠地區；星盾則專為政府及軍事用途設計。但兩者使用部分重疊的衛星技術及基礎設施。

澤倫斯基14日訪問英國時說，星鏈限速也許是嚴重的技術問題，「我不知道，但我們正要求恢復連線」。烏克蘭國防部同日指稱，SpaceX雖仍維持連線速度161公里的上限，「但我們發現，當速度在每小時160公里內時，連線品質已有所改善」。

川普正面臨11月期中選舉的壓力，他將美國加油站供應短缺和油價飆升歸咎於烏克蘭對俄方煉油設施的攻擊。不過，多數專家認為，美國與以色列自2月下旬起對伊朗發動攻擊，導致德黑蘭當局封鎖全球重要的石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），才是燃料供應吃緊、油價上漲的主因。

一名烏克蘭第47旅軍人2024年在頓內次克前線架設星鏈衛星網路設備。烏克蘭星鏈網路近日突遭設限影響無人機作戰。（路透）