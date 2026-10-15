我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

蔡康永遭中國封殺 他也是過來人…柯震東尷尬吐心聲

烏克蘭愛國者飛彈耗盡 澤倫斯基籲美增援與川普分歧加深

中央社基輔15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為川普與澤倫斯基今年9月22日在聯合國大會舉行雙邊會談。 (美聯社)
圖為川普與澤倫斯基今年9月22日在聯合國大會舉行雙邊會談。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指烏克蘭愛國者飛彈庫存幾近耗盡，面對俄羅斯彈道飛彈更脆弱；同時澤倫斯基與川普在對俄攻擊與軍援問題上分歧持續升高。

一名知情人士今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），烏克蘭已耗盡美製愛國者（Patriot）防空系統的飛彈，使烏克蘭在面對俄羅斯彈道飛彈攻擊時更加脆弱。

CNN報導，這個嚴峻的局勢發展，正值美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間交鋒日益激烈之際。近日，白宮因達成一項進口俄羅斯柴油的協議而備受各界抨擊，同時還不斷對烏克蘭施壓，要求烏克蘭暫停攻擊俄羅斯的石油基礎設施。

澤倫斯基表示，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成的協議讓他感到被背叛，隨後並宣布烏克蘭將繼續攻擊俄羅斯煉油廠。

數月來，澤倫斯基屢次警告，烏克蘭的美製愛國者攔截飛彈即將耗盡。這類飛彈是少數能夠攔截彈道飛彈的防禦武器之一。

然而，這些攔截飛彈不僅價格昂貴，全球供應也十分短缺。隨著伊朗戰爭爆發，其他國家不是已耗盡自身的庫存，就是尋求強化自身防空系統的防禦能力。

消息人士告訴CNN：「由於缺乏攔截飛彈，上一次攻擊中幾乎所有的彈道飛彈都未能被攔截。」

俄國彈道飛彈在這波13日深夜至14日清晨的攻擊中，擊中基輔3座發電廠，並以哈爾科夫（Kharkiv）的能源設施為目標。基輔當天有4人死亡、25人受傷。

烏克蘭空軍先前表示，在抵禦這波攻擊時攔截了4枚俄羅斯彈道飛彈，這顯示烏克蘭可能已動用所剩不多的愛國者攔截飛彈。

外界認為，這並非烏克蘭首次耗盡愛國者攔截飛彈。澤倫斯基也多次公開表示，烏克蘭為獲取更多飛彈庫存正面臨嚴峻挑戰。

8月中旬，CNN成為首家獲准進入烏克蘭境內、採訪愛國者防空系統的媒體。當時，烏克蘭官員透露，該國的攔截飛彈幾乎已經耗盡。

澤倫斯基8月接受CNN訪問時表示，他每天都要與盟友打「數百萬通」電話，努力協商取得更多愛國者飛彈。當時他說，烏克蘭現有的攔截飛彈數量，僅達迫切所需數量的1/10。

一個月後，這名烏克蘭總統的語氣轉趨樂觀，聲稱烏克蘭「將取得美國授權，生產愛國者飛彈」。然而，川普最終拒絕說明自己是否同意這項安排，而相關生產授權也始終沒有下文。

近幾天來，隨著華府要求基輔停止攻擊俄羅斯燃料設施，而莫斯科仍持續猛烈攻擊烏克蘭能源基礎設施，澤倫斯基與川普之間的緊張關係進一步升高。

澤倫斯基接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪時，語氣激烈地表示，除非美國至少提供更多愛國者攔截飛彈，否則他不會同意停止攻擊俄羅斯能源設施。他也表示，當他向美方要求更多防空系統時，美國卻削弱星鏈（Starlink）的服務。

澤倫斯基14日發布公開聲明，再次呼籲美國提供更多攔截飛彈。他說：「美國總統擁有所有有效且必要的工具，可以透過實力、正義及對侵略者施壓，讓和平更快到來。我們要求美國額外提供愛國者攔截飛彈給烏克蘭。」

精華 FAQ

  • 消息人士指出，烏克蘭的美製愛國者攔截飛彈已幾乎耗盡，使其在面對俄羅斯彈道飛彈攻擊時防禦能力大幅下降，前線與後方設施都更脆弱。

  • 俄羅斯彈道飛彈在13日深夜至14日清晨擊中基輔3座發電廠，並鎖定哈爾科夫能源設施，造成基輔4人死亡、25人受傷，也加劇電力供應壓力。

  • 澤倫斯基認為若缺乏更多愛國者攔截飛彈，烏克蘭難以停止打擊俄羅斯能源設施；他因此再次要求美國增援，並批評華府對烏克蘭施壓卻未提供足夠防空支援。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

葉門叛軍襲政府臨時首都總統府 傳釀至少4死10傷

下一則

巴基斯坦學校兩層樓被壓垮 增至35死50多傷

延伸閱讀

烏克蘭控美未預警和星鏈受限 馬斯克：澤倫斯基該下台了

烏克蘭控美未預警和星鏈受限 馬斯克：澤倫斯基該下台了
停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠
烏遭美俄雙重打擊 飛彈襲擊釀斷電 星盾受限重創作戰

烏遭美俄雙重打擊 飛彈襲擊釀斷電 星盾受限重創作戰
川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」
股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班
泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10