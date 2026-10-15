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烏控「星鏈」網速突設限 擾無人機作戰 質疑川普暗助俄

編譯中心／綜合14日電
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一名女子14日站在烏克蘭基輔的住家外，這棟住宅大樓遭俄軍飛彈攻擊受損。（美聯社）
一名女子14日站在烏克蘭基輔的住家外，這棟住宅大樓遭俄軍飛彈攻擊受損。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭指控星鏈軍用版本突然受限，致無人機作戰受阻，並懷疑與川普政府施壓有關；同時戰場情報、俄軍空襲與中國零件依賴也成烏方新壓力。

烏克蘭官員表示，科技富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX），14日突然限制烏克蘭使用部分星鏈服務，烏克蘭無人機仰賴星鏈衛星網路導航，許多作戰任務因此中斷。紐約時報報導，烏克蘭官員推測，相關限制是川普政府下令。

路透報導，星鏈對引導烏軍無人機深入烏克蘭南部及東部俄軍占領區執行空襲，至關重要。這類攻擊已對俄軍後勤造成嚴重破壞，但星鏈服務無預警受限，增加前線相關作戰難度。

部署於烏克蘭東南部的第七快速反應軍團表示，星鏈設限導致部分任務被迫取消。該軍團指出，無人機速度達時速120公里左右，星鏈連線就可能中斷10至20秒。無人機雖然仍能繼續飛行，但連線不穩使操控困難。

SpaceX尚未回應相關消息置評請求。星鏈設限原因仍不明，但美國總統川普正施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。星鏈在俄羅斯境內無法使用，烏克蘭空襲俄國的無人機採用其他導航方式。

紐時指出，烏克蘭使用的是美國國防部出資、專供軍事用途的星鏈網路版本。烏克蘭官員及分析人士推測，相關限制可能是由華府下令實施，「變相暗助俄羅斯」。

烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問貝斯克列斯諾夫表示，星鏈突然限制烏軍無人機飛行速度上限為時速160公里，烏軍事先未接獲通知，導致數項任務受阻，「這項措施不可能是巧合，而是與當前政治局勢有關」。

烏克蘭官員表示，這些限制讓烏克蘭受到束縛，俄羅斯卻得以自由作戰。澤倫斯基說，川普11日喊出能源停火後，烏克蘭已停止打擊俄國能源設施，俄軍飛彈卻仍持續空襲烏克蘭基輔、哈爾科夫等城市電網，造成5死36傷，停電影響60萬人。

烏克蘭空軍說，俄羅斯13日晚間起發射39枚彈道飛彈及128架無人機空襲烏克蘭。澤倫斯基表示，烏克蘭的盟友沒有提前預警俄國飛彈襲擊基輔，前一晚的攻擊也未獲得預警，烏克蘭方擔憂，川普政府是否已中止情報分享。

不過，美國及烏克蘭官員表示，雙方情報分享仍在持續。烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，烏克蘭13日未收到俄國首波飛彈襲擊警告，但收到隨後三波飛彈襲擊警告。

俄羅斯國防部14日表示，俄軍在俄國多個地區擊落902架烏克蘭無人機。俄羅斯聯邦儲蓄銀行證實，位於薩拉托夫的俄國最大數據中心遭到攻擊。

另據美聯社報導，烏克蘭靠無人機對抗俄羅斯大軍，但烏克蘭製無人機許多電子零件仍仰賴中國供應，成為關鍵弱點。烏方擔心北京大幅限制這些關鍵零件出口，也憂慮中國工廠優先供貨給俄羅斯。

過去兩年，烏克蘭試圖擴大國內製造，並增加自台灣、歐洲和美國採購，降低對中製馬達、飛行控制器等零件的依賴；但中製產品價格低、產能大，盟國供應商難以取代。

烏克蘭大型國防企業TAF創辦人亞可維科表示，如果全面改用西方零件，成本可能增加60%，產量減少約60%。

精華 FAQ

  • 烏方表示，SpaceX突然限制部分星鏈服務後，無人機在高速飛行時連線會中斷10至20秒，導致多項任務被迫取消，深入俄占區的空襲與偵察也更難執行。

  • 紐時報導稱，烏克蘭使用的是美國國防部出資的軍用星鏈版本，官員推測限制可能由華府下令，並認為這等同在政治上壓制烏克蘭、間接有利俄羅斯。

  • 烏方同時擔心情報分享是否受影響，也承受俄軍持續飛彈與無人機空襲；此外，烏製無人機仍依賴中國零件，若供應受限，成本與產量都可能大幅惡化。

川普 無人機 烏克蘭

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