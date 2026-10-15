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烏遭美俄雙重打擊 飛彈襲擊釀斷電 星盾受限重創作戰

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭首都基輔遭俄軍飛彈襲擊後，一名男子14日在受損公寓的陽台掛出烏克蘭國旗。（...
烏克蘭首都基輔遭俄軍飛彈襲擊後，一名男子14日在受損公寓的陽台掛出烏克蘭國旗。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭同時遭俄軍飛彈襲擊與星盾功能受限雙重打擊，能源與防空壓力升高，前線通訊和無人機作戰能力也因此大受影響。

烏克蘭為國家生存奮戰近5年，如今正處於極度脆弱的時刻。俄羅斯準備在即將到來的冬季將烏克蘭逼至崩潰邊緣，美國總統川普與烏克蘭領導層再度發生爭執，也讓基輔面臨來自華府的壓力。川普政府對待烏克蘭的方式，已在這個接連遭受打擊的國家引發憤怒。

紐約時報報導，烏克蘭防空武器正逐漸耗盡，14日凌晨又遭受雙重打擊。俄羅斯發射數十枚彈道飛彈，大規模攻擊烏克蘭能源設施，導致首都基輔60萬人斷電。與此同時，烏軍在毫無預警的情況下，失去軍事版星鏈（Starlink）部分關鍵功能的使用權限。

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星鏈一直是烏軍戰場通訊的支柱，其軍事版衛星網路系統「星盾」（Starshield）較難遭駭入或干擾，費用由五角大廈支付。星盾的用途之一是引導烏軍規模不斷擴大的無人機機隊，包括用來擊落俄羅斯無人機的攔截無人機。

烏軍使用數千台星盾終端設備，廣泛運用於戰場上的各類裝備，包括運送部隊和物資的車輛、向前線士兵運送食物和飲水的無人機，以及長途飛行攻擊俄軍陣地的無人機。如果限制持續下去，恐嚴重妨礙烏軍作戰。

由於高油價正威脅共和黨的期中選舉前景，川普正施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，以便讓俄羅斯向全球市場供應更多柴油。不過，星鏈並未在俄羅斯境內運作，因此相關限制與停止攻擊煉油廠的要求並無直接關聯，反而似乎意在削弱烏軍在自身領土內的作戰能力，而此時烏軍正透過反擊行動收復失土。

烏克蘭發現星盾遭到限制時感到震驚，並表示數項軍事行動受到干擾。烏克蘭官員與分析人士推測，相關限制可能來自華府，並將此舉解讀為川普政府限制烏軍作戰能力的施壓手段。烏方官員表示，這些限制束縛烏克蘭的手腳，卻讓俄羅斯得以繼續作戰。

烏克蘭第8空中突擊軍（8th Air Assault Corps）軍官奧列克桑德（Oleksandr）表示，星盾限制主要影響攻擊俄軍後勤路線及占領區陣地的重型轟炸無人機和固定翼無人機。如果限制持續生效，俄軍將能在短短幾天內重新打通關鍵補給路線，並更有效保護包括艦艇在內的昂貴裝備，免受烏軍攻擊。

澤倫斯基的武器技術顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）表示，星盾也為烏軍攔截無人機提供連線，協助擊落俄羅斯攻擊無人機，尤其是俄軍目前正大規模發射的高速噴射動力「見證者」（Shahed）無人機。他說：「我們夥伴的行動，實際上正在剝奪我們保衛國家、對抗噴射動力見證者無人機的少數幾種手段之一。」

精華 FAQ

  • 一方面是俄羅斯以數十枚彈道飛彈攻擊能源設施，造成基輔大規模停電；另一方面是烏軍使用的星盾部分關鍵功能遭限制，衝擊前線通訊、無人機攻擊與防空作戰。

  • 星盾是烏軍戰場通訊與無人機運作的重要支柱，廣泛用於車輛、補給、攻擊與攔截無人機。若限制持續，將削弱烏軍打擊俄軍後勤、保護前線與攔截攻擊無人機的能力。

  • 因為烏方發現限制是在未預警下出現，且時點敏感；同時川普政府正要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，烏方因此推測，限制可能是華府用來迫使基輔讓步的手段。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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