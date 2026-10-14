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烏軍星鏈突遭限速 馬斯克稱民用性質 暗示美政府介入

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭軍人2024年2月20日在頓內茨克州前線陣地架設星鏈衛星網路設備。（路透）
烏克蘭軍人2024年2月20日在頓內茨克州前線陣地架設星鏈衛星網路設備。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭指SpaceX星鏈突然限速干擾前線任務，馬斯克則稱相關限制屬美軍與美國總統決定，事件引發外界對烏美關係與政治介入的揣測。

烏克蘭無人機仰賴科技富豪馬斯克旗下SpaceX公司的星鏈（Starlink）衛星網路導航，攻擊俄羅斯目標並保護領空。但烏克蘭官員表示，部分星鏈服務13日突然受限，多項作戰任務因此受阻。馬斯克則暗示，限制烏克蘭部分武器移動速度及維持星鏈網路連線的決定，背後可能涉及美國政府。

BBC報導，星鏈13日晚間將連線速度上限設為每小時160公里，武器移動速度一旦超過上限，就會失去網路連線，干擾烏軍戰場任務。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）14日上午在Telegram上表示，這些限制「很明顯不可能是巧合」，而是與「當前的政治局勢」，也就是基輔與華府之間最新的緊張關係有關。

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在X表示，連線截至14日晚間已部分恢復。他寫道：「現在，完全取消星盾的速度限制，對烏克蘭的國防至關重要。」他並感謝馬斯克，請求他「持續支持」。

馬斯克約一小時後回覆，表示星鏈的軍用級服務「星盾」（Starshield）由美國政府擁有和控制，「任何速度或使用限制，都由美國軍方決定，最終由美國總統決定」。他還指出，星鏈是用於「民用或防禦活動，不能用於進攻性軍事行動，因為商業公司這麼做並不適當」。

美國政府尚未發表評論。隨著烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，美國總統川普對烏克蘭愈來愈不滿。澤倫斯基曾表示，美國威脅若他不接受川普提出的能源停火協議，就會限制情報共享，但川普13日否認。澤倫斯基14日訪問倫敦期間則表示，他希望星鏈限速只是個錯誤，「也許是嚴重的技術問題。我不知道，但我們正在要求恢復連線。」

被問及美國與俄羅斯達成進口30萬噸俄羅斯柴油的協議，是否讓他感到被背叛時，澤倫斯基回答：「確實是，但事情比單純是我的情緒或感受要複雜一點。」

BBC指出，星鏈與星盾均由SpaceX擁有。星鏈是民用服務，利用低地球軌道衛星提供網路連線，尤其是在偏遠地區；星盾則專為政府及軍事用途設計。星鏈13日晚間實施限制之際，俄羅斯也對烏克蘭發動致命攻擊。官員表示，攻擊造成基輔數人死亡，烏軍使用的通訊與能源設施也遭擊中。

精華 FAQ

  • 烏方表示，星鏈13日晚間將連線速度上限設為每小時160公里後，部分武器與無人機一旦超速就會失去連線，進而干擾戰場通訊、導航與作戰任務。

  • 馬斯克表示，星鏈是民用或防禦用途，不能用於進攻性軍事行動；至於軍用級星盾的速度或使用限制，則由美國軍方決定，最終由美國總統拍板。

  • 因為事件發生時，烏克蘭與華府關係緊張，美國又未立即回應；烏方官員因此懷疑限速並非巧合，可能與當前政治局勢及美方對烏政策調整有關。

馬斯克 烏克蘭 澤倫斯基

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