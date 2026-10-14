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烏克蘭：SpaceX對星鏈運作設限 干擾烏軍無人機作戰任務

中央社基輔14日綜合外電報導
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一名烏克蘭士兵在前線陣地準備架設星鏈衛星網路系統。路透
一名烏克蘭士兵在前線陣地準備架設星鏈衛星網路系統。路透

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭官員表示，SpaceX限制部分星鏈服務，導致依賴該系統的無人機任務受阻，並可能影響烏軍對俄占區與俄國後勤的打擊行動。

烏克蘭官員今天表示，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈（Starlink）服務設限，干擾依賴這項科技的無人機作戰任務。

路透報導，對於引導烏軍長程無人機在烏國南部及東部被占領區進行空襲而言，星鏈衛星網路終端設備至關重要，且這類空襲已對俄軍後勤造成嚴重破壞。

烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）在通訊軟體Telegram寫道：「我們的國防部隊並未接獲關於這類限制的警告，因此導致數項任務受阻。」

貝斯克列斯特諾夫說，SpaceX已停止軍用版在時速超過100英里（約160公里）情況下的運作。

部署於烏克蘭東南部的烏克蘭第7快速反應軍團（7th Rapid Reaction Corps）也說，一些任務被迫取消。

該軍團在提供給路透的聲明中表示：「根據我們的觀察，無人機飛行時，時速僅達110至120公里，連線就可能中斷10至20秒。無人機仍繼續飛行，但這些中斷情況讓操控變得更困難。」

烏克蘭國防部一名消息人士補充道，這類限制大幅增加後勤和部分無人機運作的複雜度。

SpaceX在美國正常上班時間外，未立即回應置評請求。

儘管目前還不清楚星鏈服務這次受限的原因，但此舉正值華府施壓烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠之際。

星鏈在俄羅斯境內無法使用，烏克蘭用來打擊俄國石油業的無人機是採用其他通信方式。

烏克蘭也已表示，關於近期某些針對首都基輔的飛彈攻擊，烏方並未像往常那樣事前收到盟友警告。

精華 FAQ

  • 烏方稱，SpaceX停止軍用版星鏈在時速超過100英里、約160公里下的運作，導致部分無人機在高速飛行時出現斷線，干擾作戰任務。

  • 因為星鏈衛星網路終端是烏軍長程無人機空襲的重要通訊工具，可用來引導飛行與控制攻擊，對南部及東部被占領區的打擊行動尤其關鍵。

  • 烏軍第7快速反應軍團表示，無人機飛到110至120公里時就可能斷線10至20秒，雖仍能飛行，但操控更困難，部分任務甚至被迫取消。

烏克蘭 SpaceX 無人機

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