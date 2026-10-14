烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

無人機示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭無人機產業雖積極降低對中國零件依賴，但中製產品在價格與供給量上仍難替代，且北京收緊出口管制後，烏方只能透過第三國繼續採購。

美聯社報導，靠無人機 對抗俄羅斯 大軍的烏克蘭 有個關鍵弱點：許多電子零件仍仰賴中國供應。烏方最擔心北京大幅限制這些關鍵零件的出口，也憂慮中國工廠優先供貨給俄羅斯。

過去兩年，烏克蘭試圖擴大國內製造，並增加自台灣、歐洲和美國採購，降低對陸製馬達、飛行控制器等零件的依賴。

但陸製產品價格低、產能大，盟國供應商難以取代。

烏克蘭大型國防企業TAF Industries的Oleksandr Yakovenko表示，如全面改用西方零件，成本可能增加多達60%，產量也可能減少約60%。

儘管如此，烏國無人機製造商努力提高自製比重，減少對中國的依賴。

烏克蘭海關數據顯示，進口無人機零件直接來自中國的比重，從2024年初的近90%，降至今年前八個月的28%。

不過，實際降幅可能沒這麼戲劇性。部分記錄為來自波蘭、捷克等國的零件，很可能是中國製，再經這些國家轉運而來。

熱像攝影機就是難以擺脫中國的例子。烏克蘭業者能自行設計，卻仍須進口紅外線感測器與鏡頭。中國擁有豐富的關鍵原料鍺，讓陸製鏡頭比歐洲替代品便宜許多。美國和歐洲也製造感測器，但大多供應自身市場。

烏克蘭武器製造商Odd Systems主管Andrii Taganskyi表示，歐洲每年約生產60萬個紅外線感測器，遠低於烏克蘭估計需要的400萬個。部分中國零件仍不可或缺，他說：「少了這5%，就沒有攝影機。」

2023年以來，中國多次收緊對無人機與相關零件的出口管制，今年夏天還再加碼。

這些限制使烏克蘭企業無法直接向中國公司購買部分長程民用無人機、馬達、攝影機和紅外線成像設備，但業者設法透過第三國中間商維持採購。許多烏企表示，供應因此中斷，成本也隨之增加。