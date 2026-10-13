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烏克蘭前總司令：俄軍進攻能力受挫 戰歿人數是烏軍11倍

中央社倫敦13日綜合外電報導
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烏克蘭前武裝部隊總司令瑟爾斯基(中)。(路透)
烏克蘭前武裝部隊總司令瑟爾斯基(中)。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

瑟爾斯基受訪表示烏軍已穩定前線並削弱俄軍攻勢，並稱俄軍陣亡人數最高達烏軍11倍，前線僵持主因是雙方損失差距與戰術改變。

烏克蘭前武裝部隊總司令瑟爾斯基在接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，烏軍已將前線穩定下來，「破壞俄羅斯的推進能力」。他並稱俄軍戰歿人數多達烏軍的11倍。

這是瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今年夏天遭戲劇性撤換後，首次接受專訪。

他表示，俄軍在戰爭中的整體損失是烏克蘭的6倍，「如果只算陣亡人數，那麼最高可達11倍」。

俄烏官方均未公布陣亡人數。烏軍聲稱，今年9月讓俄羅斯士兵遭受創紀錄損失，但這一說法無法證實。

英國情報單位推估，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄軍陣亡人數約為50萬人。總部設於美國的戰略暨國際研究中心（CSIS）則認為，截至2026年6月，烏克蘭陣亡的軍人數量最多達15萬。

瑟爾斯基說，雙方戰歿人數的差異，加上技術進步，以及在遏止俄軍推進的同時，攻擊俄軍防線弱點的戰略，是導致目前前線僵持局面的主因。

他指出，今年頭6個月，俄軍總共僅奪取61平方公里的土地，「這顯示前線已穩定下來」。

華府研究機構「戰爭研究所」（ISW）也證實這一趨勢。該機構最近一份報告指出，俄方在2026年9月丟失的土地比奪取的還多。

瑟爾斯基在專訪中也談到自己被免職，針對批評者稱其過於「老派」、不適合指揮烏克蘭技術先進的新型部隊一說提出反駁。

對於曾在他麾下服役的士兵指控，他們曾被下令即便快被俄軍包圍仍須固守陣地，導致重大傷亡，瑟爾斯基也予以駁斥。

精華 FAQ

  • 他表示烏軍已把前線穩定下來，成功破壞俄軍的推進能力，並認為今年前6個月俄軍只奪取61平方公里土地，顯示戰線已趨於僵持。

  • 瑟爾斯基稱，俄軍在戰爭中的整體損失約是烏克蘭的6倍；若只計算陣亡人數，差距甚至可能高達11倍。不過雙方官方都未公布確切陣亡數字。

  • 英國情報單位估計，自2022年全面入侵以來俄軍約有50萬人陣亡；CSIS則稱烏克蘭軍人陣亡數最高可達15萬，ISW也指出俄方近期丟失土地多於奪取。

俄羅斯 烏克蘭

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