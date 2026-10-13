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川普宣布「停火」後 俄首度未攻擊烏克蘭能源目標

編譯黃淑玲／綜合外電
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圖為烏克蘭9月20日凌晨，以無人機攻擊對俄羅斯莫斯科地區幾處煉油廠。路透
圖為烏克蘭9月20日凌晨，以無人機攻擊對俄羅斯莫斯科地區幾處煉油廠。路透

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布俄烏達成能源停火後，俄羅斯首度未襲擊烏國能源設施，但仍持續攻擊交通物流目標；同時，美方對俄柴油制裁與選舉油價壓力也受關注。

美國總統川普11日宣布俄羅斯烏克蘭達成「能源停火」後，俄羅斯周二（13日）首度未攻擊烏克蘭的能源目標。不過，俄軍周一跨周二夜間，仍以彈道飛彈和無人機，猛烈攻擊烏國各城市的交通與物流設施。

路透報導，俄羅斯國防部在每日發布的隔夜攻擊摘要中，沒有提到烏克蘭的能源設施。而克里姆林宮發言人被問到能源停火議題時，只說雙方的接觸繼續進行中，拒絕提供進一步細節。

川普宣布停火的前兩天，表示與莫斯科方面談妥了協議，解除美國對俄羅斯柴油出口的制裁，讓俄國得以供應近200萬公噸柴油，寄望壓低美國燃料價格。

烏克蘭總統澤倫斯基周二表示，自川普宣布停火以來這兩天，烏克蘭未再攻擊俄羅斯煉油廠，但俄羅斯直到周一都還攻擊烏國六處能源設施。

夜間有一枚導彈落在距離烏克蘭西部城市利維夫一座暖氣供應廠僅一公里多的地方，該廠為利維夫大部分地區提供暖氣。

川普一再將美國柴油價格大幅上漲，歸咎於烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊行動。媒體傳出美國官員因而威脅烏克蘭，若不停止攻擊俄國煉油廠，就要切斷情報分享和武器銷售。

距離美國國會期中選舉現在只剩三周，柴油價格飆漲已成為共和黨面臨的棘手問題。然而，多數分析師認為，川普對伊朗發動戰爭，對油價上漲的影響遠比烏克蘭攻擊俄羅斯能源目標更大。

精華 FAQ

  • 在川普宣布俄烏達成「能源停火」後，俄羅斯13日首度未攻擊烏克蘭能源目標，但俄軍前一夜仍以飛彈與無人機打擊其他基礎設施。

  • 俄軍周一跨周二夜間主要攻擊烏克蘭各城市的交通與物流設施，顯示即使能源目標暫停受襲，戰事仍持續針對關鍵民生與運輸系統。

  • 川普一方面將柴油漲價歸咎於烏克蘭攻擊俄國能源設施，另一方面又傳出美方考慮放寬俄柴油出口制裁；在期中選舉前，油價問題也成為共和黨壓力。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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