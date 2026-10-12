烏克蘭表示支持「能源停火」俄羅斯：僅承諾這天不打

烏克蘭總統澤倫斯基12日在波蘭華沙舉行的「華沙安全論壇」上透過視訊致詞，現場民眾透過大螢幕觀看演說。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄方強調追求長久和平而非停戰，並稱可在烏克蘭選舉日暫停攻擊；烏方則支持「能源停火」，盼川普促使普亭接受。

俄羅斯 總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）12 日表示，俄羅斯期待的是長久和平而非停戰。

在當天舉行的新聞發布會上，佩斯科夫就烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）有關若俄國同意停戰 60 天則烏克蘭將舉行選舉的言論發表評論指出，俄方已在不同場合多次表明，俄羅斯需要的不是停戰而是長久和平，俄羅斯將為實現這一目標竭盡所能。

佩斯科夫隨後在社群媒體帳號發表補充評論表示，若烏克蘭確實想舉行選舉，那麼「普亭 總統將下達命令，在選舉日——僅限於選舉日當天——不對烏克蘭進行打擊」。

關於「能源停火」，佩斯科夫表示，俄方對此暫無可發布資訊，相關接觸仍在進行中。

另據烏克蘭國際文傳電訊社 12 日報導，澤倫斯基當天表示，烏方支持美國總統川普（Donald Trump）提出的「能源停火」，若俄國同意實施「能源停火」，烏方願意採取對等行動；若俄方拒絕，烏方將在今年冬季予以回應。

報導指出，澤倫斯基當天透過視訊連線發表講話表示，俄方未向烏方確認實施「能源停火」，烏方也未從俄方行動中看到「能源停火」的跡象。他希望川普能夠說服俄國總統普亭接受「能源停火」。

川普 11 日宣稱，即刻起俄烏衝突進入「能源停火」狀態。澤倫斯基當天回應指出，「能源停火」對他來說也是個新消息。