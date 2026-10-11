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川普稱俄烏同意能源停火 澤倫斯基：俄續攻擊、等待細節

中央社基輔11日綜合外電報導
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烏克蘭東北部城市哈爾科夫的一處住宅區11日遭俄軍空襲，救難人員在現場搜救。(歐新...
烏克蘭東北部城市哈爾科夫的一處住宅區11日遭俄軍空襲，救難人員在現場搜救。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

澤倫斯基表示烏克蘭支持川普提出的能源停火，但俄軍仍持續攻擊能源設施，並強調正等待美方提供協議細節。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他正在等待美國總統川普今天宣布與俄羅斯能源停火協議的細節，同時強調烏克蘭支持此一協議。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同時指出，儘管川普發布相關聲明，俄羅斯部隊仍持續對烏克蘭能源設施發動攻擊。

他在通訊軟體Telegram貼文表示：「烏克蘭支持停火，重要的是俄羅斯也能支持。我們正等待美方提供細節。」

澤倫斯基指出，已經就川普的公告與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和芬蘭總統史塔布（Alex Stubb）進行討論。

他表示：「就我們而言，烏克蘭始終全力支持任何有助於緩和情勢、保障生命安全，以及為結束戰爭、確保持久和平而必須作出的決定。」

在稍晚的每日例行視訊談話中，澤倫斯基表示，俄軍仍不斷空襲烏克蘭能源設施，包括對第2大城哈爾科夫（Kharkiv）熱電聯產廠的攻擊。

他說：「現在，天上正有（伊朗自殺無人機）見證者（Shahed）出沒…令人遺憾的是，發生空用炸彈攻擊，我們的能源設施遭到攻擊。就在剛才，哈爾科夫的熱電聯產廠遇襲，衝擊哈爾科夫的能源系統。」

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，烏克蘭支持任何有助於緩和情勢、保障生命安全的停火安排，但目前仍在等待美方提供川普宣布內容的具體細節。

  • 因為即使川普已發布相關聲明，俄羅斯部隊仍持續對烏克蘭能源設施發動攻擊，包括空襲與無人機攻擊，顯示戰場情勢並未真正停火。

  • 他表示已就川普的公告，與北約秘書長呂特、加拿大總理卡尼及芬蘭總統史塔布交換意見，並重申烏克蘭支持有助於結束戰爭的決定。

澤倫斯基 川普 烏克蘭

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