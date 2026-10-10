美烏邁阿密會晤 商冬季前緩和俄烏局勢
美國、烏克蘭及歐洲北約代表在邁阿密舉行6小時會談，商討冬季前緩和俄烏局勢，並就安全安排、重建及對俄提案取得進展。
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美國、烏克蘭及歐洲北約代表在邁阿密舉行6小時會談，商討冬季前緩和俄烏局勢，並就安全安排、重建及對俄提案取得進展。
美國總統特使威科夫9日表示，美國與烏克蘭官員及歐洲、北約代表當天在佛羅里達州邁阿密舉行會晤，就如何在冬季前緩和俄烏局勢進行建設性討論。
威科夫說，參加會晤的有美國、英國、法國、德國、歐盟委員會、烏克蘭和北約的代表；美方與會者除他本人外，還有美國總統川普的女婿庫許納。他說，此次交流富有成效，有助於在美俄下一次接觸前確定有待進一步探討的領域。與會各方重申，將繼續共同致力於通過外交努力實現持久和平，增強安全保障。
威科夫說：「同時，我們也討論旨在防止未來衝突的烏克蘭和歐洲安全長期安排，以及支持烏克蘭戰後重建與經濟繁榮（包括加入歐盟進程）的相關事宜。」
一名獲悉會談情況的消息人士向路透透露，這次多方會談長達6小時，旨在就一項結束烏克蘭危機的統一提案達成共識；目標是在未來幾周內就該提案達成一致，以便提交給俄羅斯，尋求在冬季到來前取得突破。
烏克蘭總統澤倫斯基8日向媒體表示，烏方談判團隊9日將在美國與威科夫、庫什納就烏克蘭危機舉行新一輪會談。烏方談判代表包括總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察、人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞、對外情報局局長烏梅羅夫。
與會者包括美國、英國、法國、德國、歐盟委員會、烏克蘭與北約代表，美方則有威科夫和庫許納。會談主要目的是在冬季前尋求緩和俄烏局勢，並為下一步對俄接觸整合立場。 據消息人士透露，這場多方會談歷時6小時，目標是就一項結束烏克蘭危機的統一提案達成共識。各方希望在未來幾周內敲定版本，之後提交俄羅斯尋求突破。 烏方代表包括總統辦公室主任布達諾夫、第一副主任基斯利察、人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞，以及對外情報局局長烏梅羅夫。澤倫斯基表示，9日將與威科夫、庫許納再談危機解方。
精華 FAQ
與會者包括美國、英國、法國、德國、歐盟委員會、烏克蘭與北約代表，美方則有威科夫和庫許納。會談主要目的是在冬季前尋求緩和俄烏局勢，並為下一步對俄接觸整合立場。
據消息人士透露，這場多方會談歷時6小時，目標是就一項結束烏克蘭危機的統一提案達成共識。各方希望在未來幾周內敲定版本，之後提交俄羅斯尋求突破。
烏方代表包括總統辦公室主任布達諾夫、第一副主任基斯利察、人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞，以及對外情報局局長烏梅羅夫。澤倫斯基表示，9日將與威科夫、庫許納再談危機解方。
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