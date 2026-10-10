美烏邁阿密會晤 商冬季前緩和俄烏局勢

庫許納(左)與威科夫。(歐新社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 美國、烏克蘭及歐洲北約代表在邁阿密舉行6小時會談，商討冬季前緩和俄烏局勢，並就安全安排、重建及對俄提案取得進展。

美國總統特使威科夫9日表示，美國與烏克蘭 官員及歐洲、北約 代表當天在佛羅里達州邁阿密舉行會晤，就如何在冬季前緩和俄烏局勢進行建設性討論。

威科夫說，參加會晤的有美國、英國、法國、德國、歐盟委員會、烏克蘭和北約的代表；美方與會者除他本人外，還有美國總統川普 的女婿庫許納。他說，此次交流富有成效，有助於在美俄下一次接觸前確定有待進一步探討的領域。與會各方重申，將繼續共同致力於通過外交努力實現持久和平，增強安全保障。

威科夫說：「同時，我們也討論旨在防止未來衝突的烏克蘭和歐洲安全長期安排，以及支持烏克蘭戰後重建與經濟繁榮（包括加入歐盟進程）的相關事宜。」

一名獲悉會談情況的消息人士向路透透露，這次多方會談長達6小時，旨在就一項結束烏克蘭危機的統一提案達成共識；目標是在未來幾周內就該提案達成一致，以便提交給俄羅斯，尋求在冬季到來前取得突破。

烏克蘭總統澤倫斯基8日向媒體表示，烏方談判團隊9日將在美國與威科夫、庫什納就烏克蘭危機舉行新一輪會談。烏方談判代表包括總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察、人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞、對外情報局局長烏梅羅夫。