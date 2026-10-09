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川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討...
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討結束俄烏戰爭，並在會後記者會上握手。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布與普亭達成柴油供應協議，並放寬部分對俄能源制裁；澤倫斯基則批評此舉不誠實，甚至像是在俄烏戰爭中送給普亭的生日禮物。

美國總統川普9日宣布，已與俄羅斯總統普亭達成協議，俄方將增加對美國及全球市場的柴油供應，引發烏克蘭不滿，批評這是在俄烏戰爭期間送給普亭的禮物。烏克蘭總統澤倫斯基接受Axios電話專訪時表示，川普單方面放寬對俄羅斯的部分能源制裁，允許俄方出口柴油，「既不公平，也不誠實」。

川普在真實社群寫道：「我剛剛與俄羅斯總統普亭進行了一場非常成功的討論，雙方同意，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應超過30萬噸柴油，11月期間再供應50萬噸，緊接著再立即供應100萬噸。此外，視俄羅斯柴油煉油廠的狀況，俄方隨後將在短時間內交付300萬噸柴油。」

川普接著表示，憑藉美國對荷莫茲海峽的全面控制，以及「這項關於俄羅斯能源的重大宣布」，美國及全球柴油價格「將以創紀錄的幅度迅速下降！」他強調：「降低美國人的物價，尤其是我們偉大的農民、牧場主和卡車司機的物價，是我最優先考慮的事項。」

美國財政部聲明指出，外國資產控制辦公室（OFAC）依照川普指示，立即核發臨時通用許可，允許俄羅斯向全球市場供應柴油。克里姆林宮則表示，普亭與川普通話時，「雙方高度關注解決烏克蘭危機的前景」。

克里姆林宮指出，兩國領導人也討論全球能源市場情勢。普亭在通話中表示：「俄方確認準備向美國及全球市場供應石油和石油產品。我相信，這將對全球整體經濟產生正面影響。」參與促成協議的普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也在X發文表示：「俄美能源與經濟合作將持續進行，並使全球市場及世界受益。」

澤倫斯基接受Axios長達15分鐘的專訪時，語氣既惱怒又失望，甚至流露出遭到背叛的感受。由於普亭日前剛過生日，澤倫斯基說：「你知道，這看起來就像送給普亭的生日快樂禮物。這看起來糟透了。」

澤倫斯基表示，在與威科夫及庫許納的談話中，美方從未透露正考慮與俄羅斯達成柴油協議。川普發表聲明前一小時，正在佛州與兩人會面的烏克蘭談判代表通知他，川普計畫與普亭通話，美方也可能即將宣布與對俄制裁有關的消息，但未透露細節。

他批評：「這真的不誠實，因為我們試圖以最好的方式建立彼此關係。這看起來就像他們一方面利用這個機會與我們會面，另一方面卻打電話給普亭，與他進行談判。」

澤倫斯基表示，如果俄烏雙方同意冬季停止攻擊彼此的能源設施，以此換取放寬對俄羅斯的能源制裁，他原本願意支持。他質疑，柴油協議是否與川普特使原定訪俄的行程有關。他說，如果美方先前認為必須赴俄談判，如今又允許俄方出口柴油，看起來就像花錢買這場會面。不過，他強調無法確定川普是否真的有此意圖，「也許我不對。但看起來就是這樣。否則，為什麼要這麼做？」

精華 FAQ

  • 川普表示，已與普亭達成協議，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應大量柴油，後續還會分批增加供應，目的是壓低柴油價格並穩定市場。

  • 美國財政部透過OFAC依川普指示，立即核發臨時通用許可，允許俄羅斯向全球市場供應柴油，等於在制裁框架下先行放寬部分限制。

  • 澤倫斯基認為這項安排既不公平也不誠實，因為美方事前未清楚告知。他還說，這看起來像在戰爭期間送給普亭的生日禮物，令人失望。

普亭 澤倫斯基 川普

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