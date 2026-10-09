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俄羅斯連2天空襲烏東逾70人死 澤倫斯基批美國不願提供協助

中央社／基輔8日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基4日受訪。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基4日受訪。（美聯社）

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文章摘要整理：

俄羅斯連2天對烏克蘭多地發動空襲，造成至少78死、215傷，澤倫斯基批評美國支援不足，並要求開放星鏈協助反制俄軍。

俄羅斯連續兩天的攻擊造成烏克蘭逾70人死亡，烏克蘭總統澤倫斯基指美國不願提供協助，要求開放星鏈供瞄準俄羅斯飛彈發射台。他並批評美國一面談經濟合作，一面稱外交陷入僵局。

路透報導，俄羅斯在烏克蘭東部發動攻擊，造成至少35人死亡，兩天以來喪生人數更超過70人。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指責美國不願提供協助。

烏克蘭東部的克拉莫托斯克（Kramatorsk）飽受戰火洗禮，兩輛巴士被炸，澤倫斯基批評華盛頓一面尋求與俄羅斯發展經濟關係，一面又試圖調停這場已逾4年的戰爭。

市政當局說，晚間新的無人機攻擊，造成2人死亡，使克拉莫托斯克總喪生人數達35人。

俄羅斯的導引炸彈在東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一處村莊炸死2人；西部城市伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也有1人死亡。

俄羅斯昨天發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成烏克蘭各地數十人死亡，其中22人在基輔以東約130公里的中部城鎮普里盧基（Pryluky）一棟住宅大樓內喪生。

澤倫斯基下午表示，過去2天烏克蘭各地遭攻擊，已有78人死亡、215人受傷。

澤倫斯基籲請美國擴大烏克蘭使用星鏈（Starlink）衛星服務的權限，協助烏方瞄準俄羅斯飛彈發射台。

他激動地說，「為烏克蘭開放星鏈。你們在回應伊朗情勢時就曾經開放…我已說得很直接—把（星鏈）給我們，助我們守護天空並取得主導權。然後俄羅斯總統『普丁』就會坐上談判桌」。

烏克蘭近幾個月來力圖從俄羅斯手中奪回戰場主動權，俄羅斯今年推進速度減緩，但烏克蘭仍飽受莫斯科空襲之苦。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早認為戰事陷入僵局，將持續努力促成和解。澤倫斯基對此表示，「那麼真相在哪？誠信在哪？僵局在哪？…這就叫做不願意。」

澤倫斯基補充說，「不可能一方面與俄羅斯人談論未來經濟計畫，另一方面又說我們處於某種…外交僵局。」

據傳包括美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）在內的美俄高層官員，已就引進美國投資人參與北溪天然氣管線一事舉行會談。北溪天然氣管線在俄羅斯入侵烏克蘭前，曾輸送天然氣給德國。

澤倫斯基補充說，烏克蘭談判代表將在這兩天前往美國，敦促川普加強對俄羅斯的制裁力量。

俄羅斯近幾周對基輔發動無人機空襲，目標包括倉庫與資料中心，並在入冬前重啟對電網的攻擊。莫斯科向來否認以平民為目標，卻經常以飛彈和無人機猛轟城市。

精華 FAQ

  • 根據澤倫斯基說法，過去2天烏克蘭各地遭到攻擊後，已有78人死亡、215人受傷；其中烏東克拉莫托斯克、普里盧基等地都出現嚴重傷亡。

  • 他認為美國一方面談與俄羅斯的經濟合作，一方面又說外交陷入僵局，卻未實際加強援助；因此他直言這種態度就是「不願意」協助烏克蘭。

  • 烏方談判代表預計在接下來2天前往美國，要求川普政府加強對俄羅斯的制裁，同時爭取擴大星鏈使用權，以提升防空與打擊能力。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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