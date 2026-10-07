首爾兩面討好？烏批南韓：金援基輔重建 也助俄轉運燃油

俄烏戰爭仍未停，烏克蘭救援人員5日清理一家遭俄羅斯空襲的汽車修理店廢墟。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭指控南韓近期向俄羅斯輸出大量燃油，部分船舶還受英歐制裁；雖未必違法，但此舉被認為與首爾支持烏克蘭的立場相互矛盾。

烏克蘭 政府6日指控，近期由南韓 運往俄羅斯 的石油產品，單在今年7、8月就有超過17.6萬公噸燃油運往俄羅斯遠東地區，其中3艘油輪更遭英國及歐盟制裁，協助莫斯科因應烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油設施所造成的燃料供應壓力。考慮到韓國總統李在明金援烏克蘭重建，分析認為一系列交易不僅破壞制裁體系，也與韓國支持烏克蘭的對外立場矛盾。

英國「衛報」調查港口紀錄及船舶追蹤資料發現，今年7、8月期間，超過17.6萬公噸燃料、主要為柴油，從南韓多個港口裝載至7艘油輪，分14個航次運往俄羅斯遠東地區。韋拉休克表示，這些貨物的運送情況與南韓在俄烏戰爭爆發後所採取的對俄制裁政策形成對比。

報導指出，7艘油輪中有3艘受到英國或歐盟制裁。其中，受制裁的油輪Layla於7月19日及8月10日兩度從南韓蔚山港出發前往俄羅斯海參崴，合計運送約5.7萬公噸柴油。第一次航程向南韓當局申報目的地為海參崴，第二次則申報前往日本新潟。

另一艘俄羅斯籍、同時受到澳洲制裁的油輪Astoria，8月1日在蔚山裝載近1.1萬公噸燃油，申報目的地為日本，之後駛往海參崴。第三艘受制裁油輪Chongchon則未進入港口，而是在南韓麗水港外的錨地，於8月初透過船對船轉運方式，從未受制裁的Celeste I接收約2.6萬公噸燃油，之後申報目的地為新加坡，最終駛往海參崴。

報導稱，目前無法確認相關燃料的實際所有者或出售方，因南韓港口紀錄並未列出相關資訊。報導同時指出，雖然部分運輸船舶受到南韓西方夥伴制裁，但目前沒有跡象顯示這些燃料交易違反南韓法律。南韓對俄羅斯的措施主要透過出口管制，限制工業機械、電子產品及車輛等物資出口。

俄羅斯煉油產能近月受到烏克蘭無人機攻擊嚴重影響。「衛報」引述國際能源署（IEA）數據指出，俄羅斯6月煉油量降至20多年來最低水準，柴油產量則較去年同期下降近30%。俄羅斯其後限制柴油及汽油出口，部分燃料供應吃緊地區也實施購油限制。

根據海運數據分析公司Kpler資料及芬蘭「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）分析，俄羅斯8月透過海運進口約36.8萬公噸石油產品，較7月增加逾7倍，創俄烏全面戰爭爆發以來單月最高紀錄。其中約11.2萬公噸來自南韓，占俄羅斯當月海運石油產品進口量31%，僅次於印度。

南韓港口燃料裝載量7月開始增加之際，南韓總統李在明在土耳其舉行的北約峰會承諾提供1億美元協助烏克蘭重建。南韓自俄烏戰爭爆發後持續向烏克蘭提供人道援助及非致命軍事物資，並承諾提供大筆貸款支援烏克蘭。

對於相關燃料運輸，南韓外交部未直接回應個別船舶及貨物，但表示南韓政府支持國際社會結束烏克蘭戰爭及協助戰後和平復原。南韓外交部指出，政府已依「對外貿易法」擴大對俄羅斯出口管制，除了戰略物資外，也將可能被轉用於軍事用途的非戰略物資納入管制，目前涉及1402項非戰略物資，並表示將嚴格執行相關措施。

韋拉休克則表示，相關貨物是在烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施、導致俄國煉油量下降及燃料供應緊張期間開始增加。他認為，來自南韓的燃料進口實際上協助俄羅斯抵消部分煉油產能受損的影響。