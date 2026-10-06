我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

地面機器人軍團奇襲反攻 烏稱收復176平方公里失土

編譯中心／綜合5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基(前排左)4日在基輔會見德國總理梅爾茨(前排右)，梅爾茨宣布將...
烏克蘭總統澤倫斯基(前排左)4日在基輔會見德國總理梅爾茨(前排右)，梅爾茨宣布將再提供10億歐元軍援給烏克蘭。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭在頓巴斯以無人機與地面機器人推進反攻並擴大收復失土，同時持續打擊俄國煉油設施，意在削弱俄軍補給與經濟。

烏克蘭近期在俄烏戰爭中加大科技戰與縱深打擊力度，一方面利用無人機、地面機器人於東部頓巴斯地區發動奇襲反攻，據稱收復176平方公里失土；另一方面持續空襲俄羅斯境內煉油設施。烏克蘭當局宣稱，近期攻擊已使俄國51%煉油產能陷入癱瘓。

美國財經媒體CNBC報導，代號「韋瓦第行動」（Operation Vivaldi）的反攻今年5月展開，由烏克蘭第3軍在頓內茨克州北部利曼（Lyman）周邊執行，相關細節直到近幾周才陸續曝光。

海牙戰略研究中心國防專家博德指出，烏軍首先取得利曼一帶制空權，使俄軍無人機難以發揮作用，隨後利用無人機將無人地面載具投送至俄軍防線後方，從後方發動突襲，降低烏軍人員暴露於危險環境的程度。

烏克蘭准將畢列斯基日前表示，「韋瓦第行動」第3階段再收復51平方公里土地，累計達176平方公里；行動期間造成俄軍逾2000人傷亡，並有超過250名俄軍被俘。不過，相關戰果數字目前主要來自烏方，外界尚無法獨立全面驗證。

博德認為，烏軍此次行動成功保密，並配合假訊息戰及持續數月的空中行動切斷俄軍前線補給，重挫俄羅斯總統普亭奪取頓巴斯地區的戰略目標。他指出，俄軍距離完全控制頓巴斯仍有很長一段路，烏軍目前已進入較有利防守的陣地。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，地面機器人在「韋瓦第行動」中達成多項目標，未來將擴大使用規模，讓無人機及其他無人系統承擔前線最危險的作戰任務。基輔智庫「烏克蘭安全合作中心」主席庫詹則認為，有系統地以機器人取代人力，正「改寫現代戰爭的型態」。

與此同時，烏克蘭也將攻擊範圍延伸至俄羅斯能源基礎設施。美聯社報導，烏克蘭國防部4日表示，近期對莫斯科、雅羅斯拉夫爾、烏斯特-盧加、彼爾姆、薩拉托夫及希西茲蘭等地煉油設施發動空襲，宣稱已癱瘓俄羅斯51%煉油產能，但相關數據尚未獲驗證。

隨著俄烏約1200公里前線戰事陷入膠著，雙方均加大空襲力度。烏軍過去多次攻擊俄羅斯境內煉油廠，曾引發燃料供應緊張，迫使俄方限制汽油銷售。

俄方並未公開披露石油基礎設施受損數據。不過，普亭1日在瓦爾代俱樂部論壇罕見承認，烏克蘭對俄煉油廠的攻擊已對俄國經濟造成影響，令俄國國內生產毛額（GDP）減少約1%。

烏克蘭國防部長赫馬拉表示，俄國51%煉油產能遭打擊，將削弱俄方經濟、發動戰爭及向前線部隊提供補給的能力。他強調，烏克蘭將繼續進行縱深打擊，把戰火帶入俄羅斯境內。

烏方官員並稱，俄羅斯原定力爭今年底前攻占頓內茨克州，但據稱俄軍可能將期限延至明年3月。

精華 FAQ

  • 烏軍在利曼周邊先爭取制空權，再以無人機投送無人地面載具至俄軍後方，結合機器人突襲與假訊息戰，降低人員暴露風險並突破防線。

  • 烏方稱行動自今年5月展開以來，已累計收復176平方公里土地，第3階段再奪51平方公里，並造成俄軍逾2000人傷亡、超過250人被俘。

  • 烏方希望透過縱深打擊削弱俄國經濟、戰爭能力與前線補給，並稱已癱瘓51%煉油產能；俄方雖未證實，但普亭也承認攻擊已影響GDP約1%。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

支持獨立比率30%…魁北克分離派勝選 考驗加拿大抗美

延伸閱讀

普亭新空襲戰略曝光 俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

普亭新空襲戰略曝光 俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊
俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈
「戰爭遲早轉向我們」梅爾茨突訪基輔 再軍援10億歐元

「戰爭遲早轉向我們」梅爾茨突訪基輔 再軍援10億歐元
「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞