地面機器人軍團奇襲反攻 烏稱收復176平方公里失土

烏克蘭總統澤倫斯基(前排左)4日在基輔會見德國總理梅爾茨(前排右)，梅爾茨宣布將再提供10億歐元軍援給烏克蘭。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭在頓巴斯以無人機與地面機器人推進反攻並擴大收復失土，同時持續打擊俄國煉油設施，意在削弱俄軍補給與經濟。

烏克蘭 近期在俄烏戰爭中加大科技戰與縱深打擊力度，一方面利用無人機、地面機器人於東部頓巴斯地區發動奇襲反攻，據稱收復176平方公里失土；另一方面持續空襲俄羅斯 境內煉油設施。烏克蘭當局宣稱，近期攻擊已使俄國 51%煉油產能陷入癱瘓。

美國財經媒體CNBC報導，代號「韋瓦第行動」（Operation Vivaldi）的反攻今年5月展開，由烏克蘭第3軍在頓內茨克州北部利曼（Lyman）周邊執行，相關細節直到近幾周才陸續曝光。

海牙戰略研究中心國防專家博德指出，烏軍首先取得利曼一帶制空權，使俄軍無人機難以發揮作用，隨後利用無人機將無人地面載具投送至俄軍防線後方，從後方發動突襲，降低烏軍人員暴露於危險環境的程度。

烏克蘭准將畢列斯基日前表示，「韋瓦第行動」第3階段再收復51平方公里土地，累計達176平方公里；行動期間造成俄軍逾2000人傷亡，並有超過250名俄軍被俘。不過，相關戰果數字目前主要來自烏方，外界尚無法獨立全面驗證。

博德認為，烏軍此次行動成功保密，並配合假訊息戰及持續數月的空中行動切斷俄軍前線補給，重挫俄羅斯總統普亭奪取頓巴斯地區的戰略目標。他指出，俄軍距離完全控制頓巴斯仍有很長一段路，烏軍目前已進入較有利防守的陣地。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，地面機器人在「韋瓦第行動」中達成多項目標，未來將擴大使用規模，讓無人機及其他無人系統承擔前線最危險的作戰任務。基輔智庫「烏克蘭安全合作中心」主席庫詹則認為，有系統地以機器人取代人力，正「改寫現代戰爭的型態」。

與此同時，烏克蘭也將攻擊範圍延伸至俄羅斯能源基礎設施。美聯社報導，烏克蘭國防部4日表示，近期對莫斯科、雅羅斯拉夫爾、烏斯特-盧加、彼爾姆、薩拉托夫及希西茲蘭等地煉油設施發動空襲，宣稱已癱瘓俄羅斯51%煉油產能，但相關數據尚未獲驗證。

隨著俄烏約1200公里前線戰事陷入膠著，雙方均加大空襲力度。烏軍過去多次攻擊俄羅斯境內煉油廠，曾引發燃料供應緊張，迫使俄方限制汽油銷售。

俄方並未公開披露石油基礎設施受損數據。不過，普亭1日在瓦爾代俱樂部論壇罕見承認，烏克蘭對俄煉油廠的攻擊已對俄國經濟造成影響，令俄國國內生產毛額（GDP）減少約1%。

烏克蘭國防部長赫馬拉表示，俄國51%煉油產能遭打擊，將削弱俄方經濟、發動戰爭及向前線部隊提供補給的能力。他強調，烏克蘭將繼續進行縱深打擊，把戰火帶入俄羅斯境內。

烏方官員並稱，俄羅斯原定力爭今年底前攻占頓內茨克州，但據稱俄軍可能將期限延至明年3月。