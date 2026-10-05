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烏克蘭空襲俄羅斯煉油廠 宣稱癱瘓51%煉油產能

中央社基輔5日綜合外電報導
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烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）。路透
烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）。路透

AI摘要

文章摘要整理：

烏克蘭稱其遠程空襲已癱瘓俄羅斯51%煉油產能，目標涵蓋多座城市煉油廠，並重創俄軍補給與經濟；俄方未證實，但普亭罕見承認受損。

烏克蘭政府表示，其遠程空襲已使俄羅斯超過半數的石油煉製能力陷入癱瘓，削弱莫斯科當局在已持續4年半的俄烏戰爭中向俄軍提供補給的能力。

美聯社報導，烏克蘭國防部昨天表示，近期對莫斯科、雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）、烏斯特-盧加（Ust-Luga）、皮姆（Perm）、薩拉托夫（Saratov）和希西茲蘭（Syzran）等多個城市的煉油廠發動空襲，已癱瘓俄羅斯51%的煉油產能。此說法尚未得到獨立驗證。

隨著烏克蘭和俄羅斯長達1200公里的前線推進陷入停滯，基輔和莫斯科當局都加強了空襲力度。

烏克蘭軍隊曾多次襲擊從莫斯科到西伯利亞的煉油廠，今年稍早引發了俄羅斯大規模的燃料危機，迫使當局限制汽油銷售。

俄羅斯官員未公開透露任何有關該國石油基礎設施受損的數據。然而，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）1日罕見承認，這些襲擊已導致俄國國內生產毛額（GDP）減少約1%。

普亭在瓦爾代俱樂部（Valdai Club）國際外交政策專家論壇會議上表示：「他們開始攻擊煉油廠，並公開宣稱要打擊我們的經濟。他們達成目標了嗎？部分達成了。」

烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）說，51%俄國的煉油產能遭到打擊，「這對敵方的經濟、發動侵略和為其部隊提供補給的能力都是重大打擊。我們的縱深打擊將繼續把戰火帶進俄羅斯領土」。

精華 FAQ

  • 烏克蘭國防部表示，近期對多個煉油設施發動空襲後，已使俄羅斯51%的煉油產能陷入癱瘓；不過這項說法目前尚未獲得獨立驗證。

  • 報導指出，遭到空襲的地點包括莫斯科、雅羅斯拉夫爾、烏斯特-盧加、皮姆、薩拉托夫與希西茲蘭等地，顯示打擊範圍橫跨俄國多個區域。

  • 普亭罕見承認，這些攻擊已使俄羅斯國內生產毛額減少約1%，並表示烏方確實在鎖定煉油廠與經濟目標，顯示部分攻勢已達到效果。

俄羅斯 烏克蘭

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